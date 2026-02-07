Trực tiếp: Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

(VTC News) -

Chương trình hội nghị được phát thanh trực tiếp trên sóng VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam

Chương trình hội nghị được truyền hình trực tiếp trên VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam

Hội nghị nhằm quán triệt các nội dung trọng tâm, cốt lõi trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng được tổ chức trực tiếp tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, TP. Hà Nội và kết nối trực tuyến đến các điểm cầu trên cả nước. Thời gian tổ chức trong 1 ngày, từ 7h30 đến 17h.

Trước khi diễn ra hội nghị, các đại biểu dự tại điểm cầu Trung ương tham quan triển lãm những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế và văn hóa.

8 chuyên đề sẽ được quán triệt tại hội nghị, bao gồm: Nội dung trọng tâm, cốt lõi, nội dung mới và kinh nghiệm 40 năm đổi mới trong Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 -- 2030 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2026 – 2030.

Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII và tổng kết 15 năm thi hành điều lệ Đảng (2011 – 2025); phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIV.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới; Tư duy, nhận thức mới về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc của Đại hội XIV.

Tư duy, nhận thức mới về an ninh quốc gia của Đại hội XIV; Phát triển đối ngoại trong kỷ nguyên mới tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hóa và vị thế của đất nước.

