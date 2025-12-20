Nhặt được vật nghi giống đạn, người đàn ông đem đến trụ sở Công an giao nộp

(VTC News) -

Sáng 20/12, lãnh đạo Công an xã Tuy An Nam cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận một vật nghi là đạn pháo do người dân giao nộp.

Qua kiểm tra ban đầu, vật thể có hình dáng giống đạn pháo 105mm, còn nguyên ngòi nổ.

Trước đó, vào khoảng 16h40 phút ngày 19/12, trong lúc đi làm trên khu vực đồi núi thuộc thôn Phú Thạnh, ông T.M.D. (28 tuổi, trú thôn Phú Thạnh) phát hiện một vật lạ nghi là đạn pháo nằm lộ thiên. Lo ngại đây là vật nguy hiểm, ông D. đã đặt vật này trước xe máy và chở thẳng đến trụ sở Công an xã để giao nộp.

Hình ảnh đạn pháo được ông D. bỏ trước xe máy để đến giao nộp.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Tuy An Nam đã tiến hành lập biên bản, niêm phong hiện vật và báo cáo cấp trên để phối hợp với lực lượng chuyên môn xử lý theo quy định. Đồng thời, lực lượng công an cũng tuyên truyền, nhắc nhở và hướng dẫn ông D. cũng như người dân trên địa bàn, khi phát hiện các vật nghi là bom, mìn, đạn dược còn sót lại sau chiến tranh, tuyệt đối không được chạm vào, di chuyển hay mang theo người, mà cần nhanh chóng báo cho chính quyền địa phương hoặc lực lượng chức năng đến xử lý.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, vật thể trên nghi là đạn pháo cỡ 105mm, còn sót lại từ thời chiến tranh. Đây là loại vật liệu nổ nguy hiểm, dù đã tồn tại nhiều năm nhưng vẫn có khả năng phát nổ bất cứ lúc nào nếu chịu tác động mạnh.

Hiện Công an xã Tuy An Nam đang phối hợp với các đơn vị liên quan để tiếp tục xác minh, xử lý, đồng thời tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc phát hiện, báo tin và phòng tránh tai nạn do vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh.