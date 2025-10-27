Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội vs Công an TP.HCM, vòng 8 V.League

CAHN đấu với CA TP.HCM (19h15 ngày 27/10)

Câu lạc bộ CAHN đấu với CAHN TP.HCM tái hiện trận "derby" ngành công an từng xuất hiện ở hạng đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam trước thời kỳ chuyên nghiệp. Cả 2 đội bóng ở thời điểm hiện tại không có sự kết nối trực tiếp với những tượng đài năm xưa mà chỉ mang phiên hiệu (sau khi chuyển giao từ những CLB khác) nhưng cuộc đối đầu này vẫn nhận được nhiều sự quan tâm.

CLB Công an Hà Nội đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng. Trận hòa Sông Lam Nghệ An ở vòng trước khiến đoàn quân của huấn luyện viên Alexandre Polking bị đội đầu bảng Ninh Bình nới rộng cách biệt. Nguyễn Quang Hải và đồng đội vẫn có thể bắt kịp đối thủ nếu tận dụng được trận đấu bù. Tuy nhiên, CAHN không được sảy chân thêm.

CAHN hòa 2 trận liên tiếp trước khi đấu với CA TP.HCM. (Ảnh: CAHN)

Thầy trò HLV Polking vừa trải qua 2 trận hòa liên tiếp. Điểm yếu về chiều sâu đội hình bắt đầu khiến CAHN gặp khó khăn. Họ không có sự thay thế đủ tốt khi những trụ cột không thể ra sân hoặc không đạt phong độ, thể lực tốt nhất. Nếu CLB CAHN không giải quyết được trận đấu sớm, đội bóng này luôn có nguy cơ bị đối thủ lật ngược tình thế.

Trong khi đó, CLB Công an TP.HCM vẫn là cái tên bất ngờ trong cuộc cạnh tranh ở nửa trên của bảng xếp hạng. Họ không nằm trong nhóm những đội ghi bàn nhiều nhất thay thủng lưới ít nhất giải đấu. Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức đang bằng điểm với CAHN và có thể vươn lên dẫn đầu nếu thắng ở trận đấu hôm nay.

CA TP.HCM vừa trải qua 5 trận liên tiếp không thua (3 chiến thắng, 1 trận hòa). Lối chơi thực dụng, thiên về sự chắc chắn giúp CA TP.HCM tích lũy điểm số tốt ở giai đoạn đầu mùa giải. Họ vẫn có sự thua kém rõ rệt so với các đối thủ mạnh như CAHN nhưng không dễ bị đánh bại.