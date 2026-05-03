Đặng Văn Lâm cản phá phạt đền, Ninh Bình vẫn không thắng Thể Công Viettel

Trận Thể Công Viettel đấu với Ninh Bình thuộc vòng 21 V.League 2025-2026 kết thúc với tỷ số 1-1. Trên sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội), Thể Công Viettel ghi bàn trước nhưng lại để Ninh Bình gỡ hoà trong hiệp hai.

Cuộc so tài giữa Thể Công Viettel và Ninh Bình diễn ra với thế trận chặt chẽ và thận trọng. Điểm nhấn đáng chú ý nhất từ đầu trận là tình huống ở phút 7, khi ngoại binh Fred Friday tung cú dứt điểm nguy hiểm nhưng bóng lại dội cột khiến Ninh Bình bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số.

Ở tình huống phạt đền phút 30, Lucao không thắng được phản xạ của Đặng Văn Lâm. Tuy nhiên, Khuất Văn Khang nhanh chóng băng vào để dứt điểm bồi, giúp Thể Công Viettel vươn lên dẫn trước 1-0.

Sau khi mở tỷ số, đội chủ nhà chơi chủ động và kiểm soát thế trận, trong khi Ninh Bình dù có vài cơ hội ngon ăn nhưng đều bỏ lỡ đáng tiếc.

Trong những phút bù giờ cuối hiệp một, bước ngoặt xảy ra khi Nguyễn Đức Hoàng Minh của Thể Công Viettel nhận thẻ đỏ vì tác động nguy hiểm vào chân đối thủ, khiến đội chủ nhà phải chơi thiếu người trong phần còn lại của trận đấu.

Sang hiệp 2, Dụng Quang Nho cùng Lê Văn Thuận vào sân thay cho Thanh Thịnh và Gia Hưng. Chỉ 6 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, Ninh Bình đã quân bình tỷ số nhờ cú sút xa đầy quyết đoán của Dụng Quang Nho.

Phút thứ 65, cơn mưa nặng hạt trút xuống sân Hàng Đẫy khiến mặt sân trở nên trơn trượt, làm gián đoạn nhịp thi đấu. Chất lượng các pha xử lý của cầu thủ hai bên vì thế cũng giảm rõ rệt, thiếu đi độ chuẩn xác cần thiết.

Ninh Bình liên tục gia tăng sức ép, với Geovane là điểm kết nối chính trong các đợt lên bóng. Ở chiều ngược lại, Thể Công Viettel gần như không dâng cao mà chủ yếu lùi sâu, ưu tiên giữ vững sự an toàn trước khung thành của Văn Việt.

Trận đấu tâm điểm vòng 21 V.League 2025-2026 kết thúc với kết quả hoà 1-1. Khoảng cách giữa hai đội là 11 điểm. Thể Công Viettel và Ninh Bình vẫn giữ nguyên vị trí thứ 2 và thứ 4 trên bảng xếp hạng. Kết quả hòa này tạo lợi thế lớn cho CAHN trên đường đua vô địch, đồng thời cũng mang lại niềm vui cho Hà Nội FC.

Đội hình Thể Công Viettel vs Ninh Bình

Thể Công Viettel: Nguyễn Văn Việt (28), Phan Tuấn Tài (12), Bùi Tiến Dũng (4), Colonna Kyle Nino (2), Đinh Viết Tú (18), Nguyễn Đức Hoàng Minh (17), Wesley Nata Wachholz (25), Nhâm Mạnh Dũng (23), Khuất Văn Khang (11), Paulo Tapeu Viana Martins (14), Goncalves Silva Lucas Vinicius (9).

Ninh Bình: Đặng Văn Lâm (1), Đỗ Thanh Thịnh (6), Lê Hải Đức (26), Trương Tiến Anh (66), Nguyễn Đức Chiến (7), Trần Thành Trung (8), Nguyễn Hoàng Đức (28), Phạm Gia Hưng (18), Geovane Magno Candido Silveira (94), Nguyễn Quốc Việt (99), Imo Fred Friday (5).