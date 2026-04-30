Cuộc đua trụ hạng V.League: HAGL và Thanh Hóa đừng chủ quan

Trước vòng 21 V.League, CLB Đông Á Thanh Hóa đang có được 20 điểm và ngay phía sau họ chính là HAGL với 19 điểm. So với SHB Đà Nẵng và PVF-CAND có cùng 13 điểm, khoảng cách từ 6-7 điểm được xem là "an toàn" trong cuộc đua trụ hạng. Tuy nhiên, cả HAGL lẫn Thanh Hóa đều không được phép chủ quan trong hoàn cảnh hiện tại.

Nhân sự không đảm bảo

Những gì Đông Á Thanh Hóa trải qua trong mùa này xứng đáng được xem là một câu chuyện cổ tích dành cho người hâm mộ. Đội bóng xứ Thanh vẫn kiên cường chiến đấu và bỏ cuộc không bao giờ xuất hiện trong từ điển của các cầu thủ. Thậm chí, Thanh Hóa trụ hạng là điều mà nhiều nhà chuyên môn tin tưởng.

CLB Thanh Hóa tạm an toàn trong cuộc đua trụ hạng V.League.

Nhưng, cho dù cơn bĩ cực đã dần trôi qua, thầy trò huấn luyện viên Mai Xuân Hợp phần nào đó vẫn ở trạng thái căng thẳng. Họ hiểu rằng không phải ai khác mà chính câu lạc bộ Thanh Hóa vẫn ở thế yếu trong cuộc đua trụ hạng.

Mãi đến ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng giữa mùa V.League, họ mới hoàn tất việc bổ sung 7 tân binh vì các lệnh cấm từ FIFA. Trong hoàn cảnh eo hẹp về tài chính và khó khăn bủa vây, việc tìm kiếm các cầu thủ đủ chất lượng để thay đổi đội bóng không phải điều dễ dàng.

Thực tế, trong tất cả cầu thủ mới gia nhập Đông Á Thanh Hóa, không ai giành suất đá chính. Nhưng mỗi cá nhân đều có đóng góp riêng và đã được vào sân để giúp Thanh Hóa gần hơn với tấm vé trụ hạng.

Tuy nhiên, khi tiền đạo chủ lực Gordon Rimario bất ngờ về nước còn Amar Catic vẫn không thi đấu vì những lý do khác nhau, nỗi lo nhân sự lại bủa vây huấn luyện viên Mai Xuân Hợp. Hoặc, có một vài trụ cột nhận đủ thẻ phạt và bị treo giò, Thanh Hóa lại ra sân với đội hình "lạ lẫm". Tình hình như vậy thì đại diện miền Trung không thể chủ quan.

Cẩn trọng về lịch thi đấu

Những vòng còn lại, Thanh Hóa đối diện không ít rủi ro khi gặp ba đối thủ trụ hạng trực tiếp là Becamex TP.HCM, HAGL và Đà Nẵng. Ba đội còn lại chờ đợi họ là Hà Nội, Ninh Bình và Công an Hà Nội. Thực tế, thầy trò ông Mai Xuân Hợp gặp toàn những đối thủ còn mục tiêu rõ ràng và đều có chuyên môn tốt. Thanh Hóa cần giành ít nhất 4 điểm nữa mới có thể "kê cao gối ngủ".

Thanh Hóa và HAGL không được phép chủ quan.

Trong khi đó, HAGL có vẻ "dễ thở" hơn khi đụng độ Sông Lam Nghệ An, PVF-CAND, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Hà Nội và Becamex TP.HCM.

Huấn luyện viên trưởng đội Thanh Hóa - ông Mai Xuân Hợp bày tỏ: "Ai tự tin chứ chúng tôi thì chưa đâu. Trận thắng PVF-CAND chỉ giúp đội Thanh Hóa yên tâm hơn mà thôi. Những trận còn lại vẫn là chung kết và chúng tôi đang nỗ lực tích lũy từng điểm số".

Giới chuyên môn nhận định rằng trận đấu quan trọng nhất với HAGL chính là màn đọ sức với PVF-CAND. Nếu trước trận đấu này, khoảng cách giữa hai đội vẫn là 6 điểm thì HAGL chỉ cần thắng PVF-CAND là xem như trụ hạng thành công. SLNA hay Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng không còn quá nhiều mục tiêu rõ ràng.

Ngược lại, nếu sảy chân ở 2 trận đấu trước Sông Lam Nghệ An và PVF-CAND, thầy trò ông Lê Quang Trãi lại bị cuốn vào vòng xoáy "tử thần". Với dàn nhân sự chỉ toàn các cầu thủ còn rất trẻ và sống bằng hơi thở của Marciel và Jairo, không gì đảm bảo rằng đội bóng phố núi đã an toàn. Chỉ cần hai ngoại binh này "hắt hơi, sổ mũi", sức mạnh của HAGL bị suy giảm đáng kể.

Bởi vậy, không chỉ Thanh Hóa mà ngay cả HAGL cũng đừng chủ quan dù chiếm lợi thế. Một sai lầm thôi cũng có thể khiến họ phải trả giá đắt trong giai đoạn quan trọng nhất của mùa giải.