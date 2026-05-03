Mỹ phê duyệt thương vụ bán vũ khí cực lớn cho các đồng minh ở Trung Đông

Theo Al Jazeera, các thương vụ này bao gồm việc chuyển giao hệ thống vũ khí chính xác tiên tiến (APKWS) và các thiết bị liên quan cho Israel với giá 992 triệu USD, chuyển giao hệ thống chỉ huy tác chiến cho Kuwait với giá 2,5 tỷ USD.

Qatar cũng đã được phê duyệt mua hệ thống APKWS, cùng hệ thống phòng không và tên lửa Patriot với giá gần 5 tỷ USD. Trong khi Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) được mua một hệ thống APKWS với giá 148 triệu USD.

Mỹ phê duyệt thương vụ bán vũ khí cho đồng minh. (Ảnh: Reuters)

Các thương vụ này diễn ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio viện dẫn tình trạng khẩn cấp để đẩy nhanh quá trình chuyển giao vũ khí mà không cần sự xem xét trước của Quốc hội Mỹ.

Israel và các quốc gia vùng Vịnh đã phải hứng chịu hàng loạt cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái từ Iran kể từ khi xung đột bùng phát vào cuối tháng 2.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đã cung cấp “báo cáo chi tiết” về tình trạng khẩn cấp cần thiết cho việc bán vũ khí “vì lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ”, bỏ qua quy trình xem xét của Quốc hội được nêu trong Đạo luật Kiểm soát Xuất khẩu Vũ khí.

Hệ thống Patriot được sử dụng để đánh chặn các vật thể bay tới và nằm trong số những thiết bị quốc phòng tiên tiến nhất trong kho vũ khí của quân đội Mỹ.

Hệ thống APKWS được sử dụng để chuyển đổi rocket không điều khiển thành đạn dẫn đường chính xác.

Trong khi đó, hệ thống chỉ huy tác chiến cho Kuwait sẽ cải thiện khả năng phòng không bằng radar của nước này.

Trước đó hồi tháng 3, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt các thương vụ bán vũ khí riêng biệt trị giá 16,5 tỷ USD cho UAE, Kuwait và Jordan. Các thỏa thuận bao gồm máy bay không người lái, tên lửa, hệ thống radar và máy bay F-16 cho UAE, hệ thống radar phòng không và phòng thủ tên lửa cho Kuwait.

Cũng trong ngày 3/5, Bộ Quốc phòng Israel tuyên bố đã thông qua kế hoạch cuối cùng để mua hai phi đội máy bay chiến đấu tiên tiến F-35 và F-15IA mới từ Lockheed Martin và Boeing, trong một thỏa thuận trị giá hàng chục tỷ đô la.

Cụ thể, theo thỏa thuận, Israel sẽ mua phi đội F-35 thứ tư từ Lockheed Martin và phi đội máy bay chiến đấu F-15IA thứ hai từ công ty Boeing của Mỹ.

Thỏa thuận này là bước đầu tiên trong kế hoạch trị giá 119 tỷ USD nhằm củng cố quân đội Israel và "tăng cường khả năng sẵn sàng trước một thập kỷ đầy thách thức đối với an ninh Israel", theo tuyên bố.

Thỏa thuận cũng cho biết, các phi đội mới sẽ đóng vai trò là nền tảng cho sự phát triển lực lượng dài hạn của quân đội Israel, đối phó với các mối đe dọa trong khu vực và duy trì ưu thế trên không.