Trực tiếp kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 7/1/2026 - XSDN 7/1

XSDN 7/1. Kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 7/1/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSDN 7/1/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDN 7/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 7/1/2026 - Xổ số Đồng Nai thứ Tư ngày 7/1/2026

Cơ cấu giải thưởng XSDN

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Đồng Nai gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, giá trị mỗi giải là 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, giá trị mỗi giải là 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, giá trị mỗi giải là 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, giá trị mỗi giải là 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, giá trị mỗi giải là 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, giá trị mỗi giải là 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Vé chỉ khác một chữ số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé trùng chữ số hàng trăm nghìn và chỉ sai một số trong 5 chữ số còn lại so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai được mở thưởng bởi Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Tháp, Cà Mau và TP.HCM.

- XSMN thứ Ba được mở thưởng bởi Công ty Xổ số kiến thiết Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu.

- XSMN thứ Tư được mở thưởng bởi Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng, Cần Thơ, Đồng Nai.

- XSMN thứ Năm được mở thưởng bởi Công ty Xổ số kiến thiết An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh.

- XSMN thứ Sáu được mở thưởng bởi Công ty Xổ số kiến thiết Trà Vinh, Bình Dương, Vĩnh Long.

- XSMN thứ Bảy được mở thưởng bởi Công ty Xổ số kiến thiết Hậu Giang, Long An, TP.HCM, Bình Phước.

- XSMN Chủ nhật được mở thưởng bởi Công ty Xổ số kiến thiết Tiền Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng.

Theo dõi kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 7/1/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.