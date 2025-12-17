Trực tiếp kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 17/12/2025 - XSDN 17/12

XSDN 17/12. Kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 17/12/2025 do Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSDN 17/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDN 17/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 17/12/2025 - Xổ số Đồng Nai thứ Tư ngày 17/12/2025

Xem thêm kết quả xổ số Đồng Nai các ngày mở thưởng gần đây nhất

- XSDN 10/12, kết quả xổ số Đồng Nai thứ Tư ngày 10/12/2025

XSDN 10/12, kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 10/12/2025.

- XSDN 3/12/2025

XSDN 3/12, kết quả xổ số Đồng Nai ngày 3/12/2025.

- XSDN 26/11/2025

XSDN 26/11, kết quả xổ số Đồng Nai ngày 26/11/2025.

- XSDN 19/11/2025

XSDN 19/11, kết quả xổ số Đồng Nai ngày 19/11/2025.

Cơ cấu giải thưởng XSDN

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Đồng Nai gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải được 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải được 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải được 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải được 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải được 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải được 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với kết quả giải đặc biệt, mỗi giải được 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé chỉ sai 1 chữ số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ hàng trăm nghìn), trị giá 6 triệu đồng mỗi giải.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ 2 sẽ mở thưởng tại đài Cà Mau, Đồng Tháp, TP.HCM.

- XSMN thứ 3 sẽ mở thưởng tại đài Bến Tre, Bạc Liêu, Vũng Tàu.

- XSMN thứ 4 sẽ mở thưởng tại đài Sóc Trăng, Cần Thơ, Đồng Nai.

- XSMN thứ 5 sẽ mở thưởng tại đài Bình Thuận, An Giang và Tây Ninh.

- XSMN thứ 6 sẽ mở thưởng tại đài Bình Dương, Vĩnh Long, Trà Vinh.

- XSMN thứ 7 sẽ mở thưởng tại đài Hậu Giang, Long An, Bình Phước, TP.HCM.

- XSMN Chủ nhật được mở thưởng tại đài Đà Lạt, Kiên Giang và Tiền Giang.

Theo dõi kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 17/12/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.