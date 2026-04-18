Diện mạo Trung tâm Hội nghị APEC ở Phú Quốc dần lộ diện sau 10 tháng thi công

Năm 2027 là lần thứ ba Việt Nam giữ cương vị Chủ tịch Diễn đàn kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC). Địa điểm được Trung ương xác định tổ chức là tại đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang). Với 21 dự án trọng điểm phục vụ APEC 2027, tổng mức đầu tư lên tới hàng trăm nghìn tỷ đồng, Phú Quốc đang chứng kiến một giai đoạn phát triển mang tính bước ngoặt.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News giữa tháng 4/2026, tổ hợp công trình đang được xây dựng với tốc độ gây "choáng ngợp", nhiều hạng mục thi công vượt xa tiến độ. Trong đó, "trái tim" của tổ hợp là Trung tâm hội nghị và triển lãm APEC là công trình cán mốc 90%, dần lộ diện mạo.
Trung tâm hội nghị và triển lãm APEC được thiết kế theo hệ kết cấu thép mái, định hình nên những đường cong uốn lượn như sóng, tạo dấu ấn đặc trưng cho toàn bộ dự án. Theo báo cáo tiến độ mới nhất, hạng mục này đã hoàn thành lắp dựng 13/13 nhịp trục U phía biển và 5/13 nhịp trục A phía núi.
Công trình này được thiết kế với diện tích lên tới 11.050m², nổi bật với kết cấu vượt nhịp 81m không cột, dự kiến xác lập kỷ lục lớn nhất trên thế giới.
Để tạo ra không gian rộng tới 81 mét được vượt qua hoàn toàn mà không cần bất kỳ cột chống nào ở giữa, tương đương chiều dài một sân bóng đá, đòi hỏi toàn bộ hệ mái thép nặng 12.000 tấn phải được tính toán, phân bổ lực và “treo” từ hai phía, thay vì chống đỡ trực tiếp xuống nền.
Công nhân tất bật thi công xuyên ngày đêm trên công trường.
Song song với các mũi thi công kết cấu thép, dự án đang được triển khai theo phương thức “cuốn chiếu”, tối ưu hóa tiến độ trên toàn công trường.
Bên cạnh Trung tâm hội nghị và triển lãm, hạng mục nhà biểu diễn đa năng cũng đang ghi nhận những bứt phá ấn tượng về tiến độ. Hiện tại, phần kết cấu bê tông cốt thép đã hoàn thành khoảng 85% khối lượng. Dự kiến vào cuối tháng 4, những cấu kiện thép đầu tiên sẽ được đưa về công trường để bắt đầu giai đoạn lắp dựng chuyên sâu.
Vượt trên công năng của một nhà hát thông thường, công trình được định vị là “thánh đường nghệ thuật” mới.
Theo kế hoạch, toàn bộ mặt ngoài công trình sẽ hoàn thành vào 30/10/2026, tiến tới hoàn thiện nội thất vào 31/1/2027. Giai đoạn hoàn thiện nội thất vào đầu năm 2027 sẽ là bước cuối cùng để đưa công trình trở thành trung tâm MICE tiệm cận các chuẩn mực quốc tế, sánh vai cùng những điểm đến hội nghị - sự kiện hàng đầu thế giới như Marina Bay Sands (Singapore) hay Trung tâm Hội nghị Quốc tế Sydney (Úc).
Khi chính thức đi vào hoạt động, cụm công trình này không chỉ phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 mà còn là đòn bẩy chiến lược, đưa Việt Nam trở thành tâm điểm của những sự kiện tầm cỡ quốc tế.