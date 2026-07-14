Ông Đinh Văn Nơi cam kết xây dựng Phú Quốc thành đặc khu phát triển hiện đại

(VTC News) -

Chiều 14/7, Ban Tổ chức Trung ương triển khai quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ tại Tỉnh ủy An Giang.

Theo quyết định của Ban Bí thư, Trung tướng Đinh Văn Nơi, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an), thôi tham gia Đảng ủy Công an Trung ương; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ An Giang nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Quyết định do Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ngày 13/7 còn phân công ông Đinh Văn Nơi kiêm chức Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải (thứ 2 từ trái qua) tặng hoa chúc mừng ông Đinh Văn Nơi. (Ảnh: Huy Nhật).

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Đinh Văn Nơi cho rằng được trở về công tác tại An Giang là một niềm vui và vinh dự đặc biệt đối với bản thân.

Theo ông Nơi, qua quá trình công tác ở nhiều môi trường khác nhau, ông càng nhận thức sâu sắc rằng mỗi sự phân công của Đảng đều thể hiện sự tin tưởng, đồng thời là cơ hội để mỗi cán bộ tiếp tục học tập, rèn luyện và cống hiến. Kết quả công việc của mỗi cá nhân luôn gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng, sự giúp đỡ của tập thể và sự đồng hành, ủng hộ của Nhân dân.

“Tôi đến với An Giang bằng sự trân trọng và tinh thần cầu thị và mong muốn được đóng góp sức mình cho sự phát triển chung của tỉnh nhà. Tôi nhanh chóng nắm bắt công việc của địa phương và lắng nghe ý kiến của cán bộ Đảng viên, Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, kế thừa những thành quả, kinh nghiệm quý báu của các thế hệ lãnh đạo đi trước, cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát huy đoàn kết trí tuệ, chung sức xây dựng tỉnh An Giang ngày càng phát triển”, ông Đinh Văn Nơi nhấn mạnh.

Tân Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc Đinh Văn Nơi. (Ảnh: Huy Nhật)

Theo ông Nơi, An Giang sau khi sáp nhập có vị trí quan trọng ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Còn đặc khu Phú Quốc là địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt về kinh tế, quốc phòng, an ninh và đối ngoại; là động lực phát triển quan trọng của tỉnh và khu vực.

Việc Phú Quốc được lựa chọn là nơi tổ chức các hoạt động của APEC 2027 là niềm tự hào lớn, đồng thời là cơ hội để nâng cao vị thế của Phú Quốc trên bản đồ du lịch, đầu tư và hội nhập quốc tế; tạo động lực thúc đẩy phát triển đồng bộ về hạ tầng, kinh tế, văn hóa và xã hội.

Trên cương vị mới, ông Nơi cam kết cùng tập thể lãnh đạo tỉnh và Đảng bộ đặc khu Phú Quốc phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, trách nhiệm, gần dân, trọng dân và hết lòng phục vụ nhân dân.

Cùng với đó là tập trung triển khai hiệu quả các chủ trương của Trung ương và của tỉnh về xây dựng, phát triển đặc khu Phú Quốc; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; xây dựng chính quyền hiện đại, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

“Phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành để huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là các công trình trọng điểm phục vụ APEC 2027, vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt, vừa tạo nền tảng phát triển lâu dài cho Phú Quốc”, Trung tướng Đinh Văn Nơi cam kết.

Tân Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc cũng cam kết quan tâm xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi; đồng hành cùng doanh nghiệp; phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ và kinh tế biển theo hướng chất lượng cao, chuyên nghiệp, bền vững; đồng thời giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, bảo tồn hệ sinh thái và chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống của Nhân dân.