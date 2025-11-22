(VTC News) -

Volkswagen Golf từng nhận danh hiệu cao quý của chuyên trang ô tô MotorTrend lần đầu tiên vào năm 1985 và lần thứ 2 cách đây 30 năm. Giờ đây, thế hệ thứ 8 (Mk8) với 2 biến thể GTI và R tiếp tục khẳng định sức hút bền bỉ của tên tuổi này.

Volkswagen Golf GTI/R được vinh danh là chiếc xe của năm 2026 do Mototrend bình chọn. (Ảnh: Mototrend)

Tại Việt Nam, giá lăn bánh của 2 phiên bản này lần lượt là 1,288 tỷ đồng và 1,898 tỷ đồng.

Trong cuộc đua năm nay với 14 đối thủ, xe Volkswagen Golf nổi bật vì đạt điểm cao ở 6 tiêu chí trọng yếu của MotorTrend: Tiến bộ thiết kế, xuất sắc kỹ thuật, thực thi chức năng, giá trị, an toàn và hiệu quả.

Thiết kế tiến hóa nhưng nhận diện nguyên vẹn

Cập nhật giữa vòng đời khiến Volkswagen Golf mang vẻ đẹp hiện đại hơn nhưng vẫn không đánh mất bản sắc. Đèn pha, cản trước được làm mới; thanh đèn sáng nối lưới tản nhiệt kéo vào cụm đèn, biểu tượng VW phát sáng tạo cảm giác sang trọng - thể thao.

Phiên bản Volkswagen Golf R còn có gói Euro Style giảm trọng lượng với ghế thể thao nhẹ hơn, bỏ cửa sổ trời và ống xả titan Akrapovič; cản trước “ngầu” hơn và cánh gió sau lớn hơn, giúp chúng trở thành chiếc Golf “phô diễn” nhất từ trước tới nay.

Về nội thất, từ năm 2025, mọi chiếc Volkswagen Golf đều được trang bị tiêu chuẩn màn hình giải trí cỡ 12,9 inch với phần mềm mượt và trực quan hơn. Lệnh giọng nói cũng đã được tích hợp ChatGPT, tương tác hội thoại để điều chỉnh điều hòa, tìm nhà hàng, thậm chí xin ý tưởng nấu ăn.

Mặc dù núm âm lượng truyền thống đã bị loại, thanh cảm ứng điều chỉnh âm lượng và khí hậu vẫn vận hành trơn tru, kể cả khi người dùng đeo găng tay. Bảng điều khiển vô-lăng vật lý vẫn được giữ lại trên dòng GTI, còn ở dòng R vẫn là cảm ứng.

Xuất sắc về kỹ thuật và cân bằng nền tảng

Volkswagen Golf Mk8 vẫn dựa trên nền tảng MQB của Volkswagen - một kiến trúc mô-đun đã chứng tỏ sự linh hoạt sau hơn một thập kỷ. Bản nâng cấp gồm lò xo cứng hơn, giảm chấn hiệu chỉnh và giá đỡ treo sau đa liên kết được tinh chỉnh, giúp xe ổn định và tự tin hơn khi vào cua.

Volkswagen Golf GTI cận cảnh logo với vẻ đẹp tinh tế tới từng chi tiết. (Ảnh: Mototrend)

Cả Volkswagen Golf GTI và Volkswagen Golf R đều dùng động cơ 4 xy-lanh 2.0L tăng áp. Ở GTI, công suất 241 hp và mô-men xoắn 273 lb-ft, kết nối hộp số ly hợp kép 7 cấp dẫn động cầu trước.

Phiên bản R đẩy công suất lên 328 hp và 295 lb-ft - tăng 13 hp so với mẫu 2024 (cũng dùng hộp số 7 cấp nhưng với hệ dẫn động bốn bánh). Dù Volkswagen đã loại bỏ tùy chọn số sàn, các chuyên gia vẫn đánh giá cao hộp số 7 cấp tự động.

Volkswagen GTI và R vừa là hot hatch hiệu năng, vừa là xe dùng hàng ngày. Cả 2 đều chinh phục được cả đường đèo, chạy phố, truyền lực mượt mà và vô-lăng chính xác, thoả mãn cả nhu cầu thể thao lẫn tiện nghi.

Với bánh tiêu chuẩn 18 inch, xe có nhún khá chắc, nhất là bản Volkswagen R với tinh chỉnh giảm xóc thể thao.

Volkswagen GTI và R thoả mãn cả nhu cầu thể thao lẫn tiện nghi. (Ảnh: Mototrend)

Cả Volkswagen GTI và R đều trang bị tiêu chuẩn gói hỗ trợ lái IQ.Drive của Volkswagen, gồm: Điều khiển hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo va chạm với phanh tự động, giám sát điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau.

Xe có 6 túi khí; IIHS chấm Volkswagen Golf đạt mức Tốt - Good ở bài thử va chạm góc nhỏ trước. NHTSA chưa có điểm số cho mẫu này.

Hệ thống buồng lái được tích hợp nhiều công nghệ tiện ích, kết nối thông minh với màn hình lớn. (Ảnh: Mototrend)

Về tiêu hao nhiên liệu, Volkswagen GTI được EPA đánh giá 24/32/27 mpg (thành phố/xa lộ/tổng hợp), Volkswagen Golf R đạt 22/31/25 mpg. Đây là những con số ấn tượng khi cân nhắc hiệu năng gần 330 hp và hệ dẫn động 4 bánh. Cả hai mẫu đều có phạm vi hơn 350 dặm cho mỗi bình nhiên liệu.

Giá trị thuyết phục

Với giá dưới 2 tỷ đồng tại Việt Nam, MotorTrend đánh giá Volkswagen GTI là “một trong những lựa chọn giá trị tốt nhất” trong phân khúc: Nhiều tính năng, cập nhật công nghệ và cảm giác lái hấp dẫn mà không bị đội giá quá cao.

Hệ thống 2 ghế sau của Volkswagen GTI và R cũng được tinh chỉnh mang nét đẹp thời thượng. (Ảnh: Mototrend)

Trong thời đại xe crossover/ SUV chiếm lĩnh thị trường, Volkswagen Golf GTI/R 2025/2026 vẫn tỏa sáng nhờ sự kết hợp giữa di sản thiết kế, cảm giác lái thú vị, cập nhật công nghệ và mức độ thực dụng hiếm thấy ở xe hiệu năng.

Đó là lý do Volkswagen Golf một lần nữa được vinh danh là MotorTrend Car of the Year 2026. Đây cũng là một minh chứng cho việc lịch sử tốt kết hợp với đổi mới đúng chỗ vẫn có thể chiến thắng.