Volkswagen Golf về Việt Nam có bản mild-hybrid, giá từ 798 triệu đồng

(VTC News) -

Cận cảnh Volkswagen Golf mới về Việt Nam.

Phiên bản Golf 1.5 eTSI là mẫu xe tiên phong trong xu hướng điện hóa, kết hợp động cơ xăng tăng áp 1.5L cùng hệ thống mild-hybrid (hybrid nhẹ) thông minh eTSI.

Hãng cho biết cấu hình này giúp xe vận hành mượt mà, tiết kiệm nhiên liệu và giảm phát thải mà vẫn giữ được khả năng phản hồi nhạy bén đặc trưng của dòng Golf.

Thiết kế tổng thể thanh lịch, năng động, hướng tới khách hàng trẻ yêu phong cách sống bền vững, thông minh và tinh tế trong đô thị hiện đại. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Xe đạt công suất cực đại 150 PS, đi kèm hộp số tự động DSG 7 cấp cho khả năng chuyển số nhanh và chính xác. Nội thất hiện đại với bảng đồng hồ kỹ thuật số Digital Cockpit Pro, màn hình trung tâm 10 inch tích hợp hệ thống giải trí MIB3, đèn viền nội thất 30 màu, ghế thể thao và vô lăng bọc da đa chức năng.

Khoang lái phiên bản Golf 1.5 eTSI. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Ở nhóm hiệu năng cao, Golf GTI là biểu tượng toàn cầu của dòng hatchback thể thao kể từ năm 1976. Thế hệ mới của Golf GTI tiếp tục di sản gần nửa thế kỷ với 2 phiên bản: Golf 2.0 TSI GTI Lite và Golf 2.0 TSI GTI Performance.

Cả hai đều sử dụng động cơ 2.0 TSI tăng áp, công suất 245 PS và mô-men xoắn 370 Nm, kết hợp hộp số DSG 7 cấp. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Hệ thống treo thể thao, phanh hiệu năng cao màu đỏ và hệ thống chiếu sáng thông minh IQ.Light Matrix LED mang lại cảm giác lái phấn khích nhưng vẫn an toàn, kiểm soát tối ưu.

Bên trong, khoang lái đậm chất GTI với ghế da viền chỉ đỏ, vô-lăng vát đáy, bảng đồng hồ trung tâm phong cách GTI và đèn viền nội thất 30 màu. (Ảnh: Volkswagen Việt Nam)

Phiên bản Lite dùng mâm 18 inch Richmond, trong khi Performance được nâng cấp lên mâm 19 inch Adelaide - lựa chọn lý tưởng cho những người yêu tốc độ và cá tính thể thao mạnh mẽ.

Ngôi sao của dòng xe là Golf R Performance 4Motion, mẫu hatchback hiệu năng cao nhất của thương hiệu. Xe trang bị động cơ 2.0 TSI tăng áp cho công suất 320 PS, mô-men xoắn 420 Nm, kết hợp hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4Motion cùng công nghệ R Performance Torque Vectoring. Yếu tố này giúp phân bổ mô-men xoắn linh hoạt đến từng bánh, tối ưu độ bám đường và khả năng tăng tốc.

Golf R có thể đạt tốc độ tối đa 270 km/h, sở hữu hệ thống treo điều khiển điện tử DCC với 5 chế độ lái. (Ảnh: Volkswagen Việt Nam)

Khoang lái mang phong cách “R” đặc trưng với ghế thể thao ArtVelours 2 tông màu, vô-lăng có nút “Race”, chi tiết trang trí xanh dương, mâm 19 inch và cùm phanh hiệu năng cao màu xanh.

Nội thất thể thao trên Golf R. (Ảnh: Volkswagen Việt Nam)

Tất cả các phiên bản Golf đều đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao Euro NCAP, với thân xe cấu trúc thép cường lực, hệ thống 7 túi khí và các công nghệ hỗ trợ tiên tiến. Khung gầm được chế tạo bằng công nghệ dập nóng hiện đại giúp giảm trọng lượng nhưng tăng độ cứng vững. Trong khi đó, hệ thống treo tối tân đảm bảo cảm giác lái chắc chắn và ổn định trên mọi điều kiện đường.

Sự trở lại của dòng Golf tại Việt Nam không chỉ mang đến lựa chọn đa dạng cho người yêu xe Đức mà còn làm phong phú thêm phân khúc hatchback và hot hatch - nơi hiện nay còn khá ít đối thủ xứng tầm.

Nếu Golf 1.5 eTSI là lựa chọn cho người dùng trẻ đề cao công nghệ và tính bền vững, thì Golf GTI và Golf R Performance lại dành cho những tay lái đam mê tốc độ muốn tìm một chiếc xe thể thao giấu mình trong dáng hatchback.

Volkswagen Việt Nam công bố giá bán cho các phiên bản Golf như sau: