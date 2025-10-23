Đóng

Năng suất lúa gạo Cuba tăng đột biến sau hơn 20 năm hợp tác với Việt Nam

(VTC News) -

Nhiều giống lúa được các kỹ sư nông nghiệp Việt Nam – Cuba nghiên cứu thành công và cho năng suất cao, giúp Cuba từng bước tự chủ về an ninh lương thực.

LINH NGÂN
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới