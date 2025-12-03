Thông tấn xã Cuba Prensa Latina thăm Đài Tiếng nói Việt Nam

Chiều 3/12 tại Hà Nội, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) Phạm Mạnh Hùng đã tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu Thông tấn xã Mỹ Latinh Prensa Latina (Cuba).

Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu Thông tấn xã Mỹ Latinh Prensa Latina (Cuba) ngày 3/12. (Ảnh: Diễm Châu)

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Jorge Legañoa Alonso cho biết thiết bị và công nghệ VOV trao tặng đang được Prensa Latina sử dụng để sản xuất podcast hằng ngày, và xem đây là “sự tiếp nối câu chuyện truyền thống đoàn kết giữa những người làm phát thanh – truyền hình hai nước”.

Phó Tổng Giám đốc Phạm Mạnh Hùng chúc mừng ông Alonso được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hãng Thông tấn Prensa Latina, đồng thời khẳng định Prensa Latina sở hữu nhiều sản phẩm phát thanh và truyền hình có thể chia sẻ để VOV khai thác trên hệ thống truyền thông đối ngoại của Đài. Ông cho biết VOV đang đặt mục tiêu trở thành đơn vị dẫn dắt trong sản xuất podcast tại Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh hai bên có trách nhiệm kế tục truyền thống tốt đẹp giữa hai dân tộc.

“Trách nhiệm của chúng ta là tiếp nối và phát huy quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc, để thế hệ trẻ của hai nước hiểu và trân trọng giá trị của mối quan hệ này”, ông nói.

Nhân dịp này, ông Jorge Legañoa Alonso cũng gửi lời cảm ơn Chính phủ và nhân dân Việt Nam vì chiến dịch quyên góp ủng hộ nhân dân Cuba, với tổng trị giá khoảng 25 triệu USD, giúp Cuba vượt qua giai đoạn khó khăn do khủng hoảng năng lượng và thiên tai.

Chủ tịch hãng thông tấn Cuba cũng nhất trí Prensa Latina và VOV cần tăng cường hợp tác, đặc biệt là trong lĩnh vực kỹ thuật số.

Kết thúc buổi làm việc, ông Phạm Mạnh Hùng nhấn mạnh hai cơ quan cần sớm xúc tiến hợp tác khai thác tài nguyên của nhau ngay cả khi chưa ký kết văn bản hợp tác cụ thể. Hai bên trao quà lưu niệm, chụp ảnh chung và tham quan một số đơn vị sản xuất chương trình của VOV.