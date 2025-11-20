Tổng Giám đốc VOV: Nâng cao năng lực để doanh nghiệp Nhà nước luôn đi tiên phong

(VTC News) -

Đây là nhận định của Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ tại diễn đàn kinh tế với chủ đề “Doanh nghiệp Nhà nước: Nâng cao năng lực cạnh tranh và vai trò dẫn dắt”, do Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp với các cơ quan nghiên cứu, tổ chức chuyên môn, các doanh nghiệp… tổ chức sáng 20/11.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ khẳng định: "Trong tiến trình đổi mới và hội nhập, DNNN luôn được Đảng và Nhà nước xác định là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế quốc dân, là lực lượng vật chất nòng cốt để Nhà nước điều tiết, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn, an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh tài chính - tiền tệ, và góp phần thực hiện các chính sách an sinh xã hội".

Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ phát biểu tại Diễn đàn kinh tế: Nâng cao năng lực cạnh tranh và vai trò dẫn dắt của DNNN.

Trong thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng đã ban hành nhiều nghị định, thông tư, chiến lược và đề án quan trọng liên quan đến đổi mới hoạt động của DNNN, từ các quy định về quản lý, sử dụng vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp; cơ chế quản trị, đánh giá hiệu quả; quản lý người đại diện phần vốn; cho đến các quy định về cổ phần hóa, thoái vốn, nâng cao mức độ công khai minh bạch và áp dụng chuẩn mực quản trị hiện đại.

Bên cạnh đó, các hướng dẫn của các bộ, ngành nhằm triển khai chuyển đổi số, đổi mới công nghệ, thúc đẩy liên kết công -tư, cũng đã được ban hành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực DNNN

"Trong những năm gần đây, khu vực DNNN đã không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động, tái cơ cấu tổ chức, đổi mới quản trị và đẩy mạnh chuyển đổi số. Nhiều tập đoàn, tổng công ty Nhà nước như EVN, PVN, Mobifone, Viettel, VNPT, Vietnam Airlines…đã trở thành đầu tàu trong nhiều ngành, lĩnh vực, góp phần quan trọng vào tăng trưởng GDP, đóng góp ngân sách và bảo đảm ổn định kinh tế - xã hội", Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ nhận định.

Tuy nhiên, Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ nhìn nhận một cách thẳng thắn rằng hiệu quả hoạt động và sức cạnh tranh của khu vực DNNN vẫn chưa tương xứng với nguồn lực đang nắm giữ. Không ít doanh nghiệp vẫn còn hạn chế trong đổi mới quản trị, chậm chuyển đổi số, thiếu cơ chế khuyến khích sáng tạo và chia sẻ lợi ích gắn với trách nhiệm. Trong khi đó, bối cảnh cạnh tranh toàn cầu, sự chuyển đổi mạnh mẽ về công nghệ, xu thế phát triển xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức và cách mạng công nghiệp 4.0…đòi hỏi DNNN phải đổi mới toàn diện và sâu rộng hơn nữa.

Vì vậy, Diễn đàn “Doanh nghiệp Nhà nước: Nâng cao năng lực cạnh tranh và vai trò dẫn dắt” được đánh giá là mang ý nghĩa thời sự và thiết thực trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh công cuộc đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và hội nhập ngày càng sâu rộng với khu vực và thế giới.

Với sự tham dự của 200 - 250 đại biểu, bao gồm đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, viện nghiên cứu, trường đại học, cùng đại diện các DNNN, tổng công ty, cơ quan truyền thông…,diễn đàn được tổ chức với ba mục đích chính gồm:

Đánh giá khách quan thực trạng năng lực cạnh tranh của DNNN, từ đó xác định rõ những điểm mạnh cần phát huy và những hạn chế cần sớm khắc phục. Đây là cơ sở để doanh nghiệp, cơ quan chủ sở hữu và các cơ quan quản lý Nhà nước cùng nhìn nhận đúng tình hình và có tiếng nói chung trong định hướng phát triển.

Tạo cơ hội để phân tích, lý giải các quy định pháp lý đang điều chỉnh hoạt động của DNNN, bao gồm quy định về quản trị, đầu tư, sử dụng vốn, công khai minh bạch, cũng như các cơ chế đổi mới, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo. Việc thảo luận sâu về các nghị định, thông tư và chính sách hiện hành sẽ giúp nhận diện những bất cập, vướng mắc và kiến nghị hoàn thiện để tạo môi trường thuận lợi hơn cho DNNN hoạt động hiệu quả.

Khẳng định vai trò dẫn dắt của DNNN đối với nền kinh tế, đặc biệt trong bối cảnh đất nước hướng đến mục tiêu tăng trưởng xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn và chủ động tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. DNNN phải thực sự trở thành lực lượng tiên phong trong việc đổi mới công nghệ, đầu tư chiến lược, tạo động lực lan tỏa cho khu vực tư nhân và góp phần nâng cao sức cạnh tranh quốc gia.

Các đại biểu tham dự diễn đàn.

"Chúng ta mong muốn diễn đàn trở thành nơi hội tụ trí tuệ, nơi kết nối các nhà quản lý, chuyên gia, nhà nghiên cứu và cộng đồng doanh nghiệp, để cùng đóng góp vào chiến lược phát triển DNNN theo hướng hiện đại, minh bạch và bền vững", Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ nói.