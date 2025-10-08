Thủ tướng yêu cầu doanh nghiệp Nhà nước báo cáo kết quả hoạt động 3 quý đầu năm

(VTC News) -

Nội dung trên được đề cập tại Công điện số 191 của Thủ tướng về các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh hiệu quả đối với doanh nghiệp nhà nước.

Đóng gói nhân điều xuất khẩu tại Công ty LAFOOCO - doanh nghiệp Nhà nước được cổ phần hóa đầu tiên của ngành điều cả nước. (Ảnh: TTXVN)

Để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vĩ mô đạt mục tiêu trên 8% năm 2025 đồng thời bảo đảm quản lý chặt chẽ đất đai, tài sản của Nhà nước, doanh nghiệp Nhà nước, nâng cao hiệu quả hoạt động, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Nhà nước, Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, trưởng ngành, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố, chủ tịch HĐTV/HĐQT, tổng giám đốc các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp Nhà nước tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, nâng cao hiệu quả hoạt động, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Nhà nước.

Thủ tướng chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp Nhà nước báo cáo Bộ Tài chính về kết quả tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 3 quý đầu năm 2025, ước thực hiện đến hết năm 2025 (tập trung vào một số chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận sau thuế, sử dụng lao động, thu nhập bình quân của người lao động, tình hình cơ cấu lại, cổ phần hóa doanh nghiệp...).

Báo cáo cũng cầu thể hiện những vướng mắc, khó khăn, tồn tại cần giải quyết và các kiến nghị, đề xuất để doanh nghiệp hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu tăng trưởng đã được cơ quan đại diện chủ sở hữu giao, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả đối với doanh nghiệp Nhà nước.

Nhiệm vụ này Thủ tướng yêu cầu hoàn thành trước 25/10.

Trên cơ sở các báo cáo nêu trên, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan có liên quan xây dựng báo cáo tổng hợp, tham mưu, đề xuất Thủ tướng các nội dung cần chỉ đạo bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ của khu vực doanh nghiệp Nhà nước, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng của cả nước năm 2025 trên 8%, trình Thủ tướng trước ngày 30/10.

Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố, các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp Nhà nước quản lý đất đai khẩn trương rà soát hiện trạng đất đai có nguồn gốc nông lâm trường. Trong đó phân loại đất sử dụng đúng mục đích, đất sử dụng chưa đúng mục đích, đất không dùng, đất khoán, cho thuê, đất tranh chấp, lấn chiếm, các kiến nghị, đề xuất (hoàn thiện báo cáo gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 25/10).

Trên cơ sở các báo cáo nêu trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan có liên quan xây dựng báo cáo tổng hợp, tham mưu, đề xuất Thủ tướng các nội dung cần chỉ đạo trong quá trình triển khai thực hiện sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả công ty nông, lâm nghiệp, trong đó lưu ý các nội dung liên quan đến đất đai, trình Thủ tướng trước ngày 30/10.