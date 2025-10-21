VOV College và Đại học Seoil ký kết hợp tác quốc tế

(VTC News) -

Ngày 20/10, tại trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II (VOV College) diễn ra Lễ ký kết Biên bản Ghi nhớ (MOU) về việc thành lập Học viện Sejong và Hợp tác giao lưu quốc tế giữa VOV College và Trường Đại học Seoil, Hàn Quốc.

Trường Đại học Seoil là cơ sở giáo dục uy tín tại Hàn Quốc, với kinh nghiệm và thế mạnh trong việc đào tạo nhiều lĩnh vực, đặc biệt các ngành về công nghệ số, AI.

Trước khi diễn ra lễ ký kết chính thức, đoàn đại biểu Trường Đại học Seoil, do Hiệu trưởng Oh Seon dẫn đầu, có buổi tham quan cơ sở vật chất của VOV College. Đoàn đã đánh giá cao môi trường học tập và các điều kiện cơ sở vật chất hiện đại, đáp ứng tốt cho các hoạt động hợp tác sắp tới.

Lãnh đạo 2 đơn vị trao biên bản ký kết.

Nội dung chính của Biên bản Ghi nhớ tập trung vào việc thành lập và vận hành Trung tâm Sejong tại VOV College, nhằm tăng cường giao lưu giáo dục và văn hóa giữa hai nước Việt Nam và Hàn Quốc, thông qua việc tổ chức giảng dạy tiếng Hàn và văn hóa Hàn Quốc.

Ngoài ra, hai bên cũng thống nhất các lĩnh vực hợp tác quan trọng khác, bao gồm:

Phát triển chung các chương trình giảng dạy tiếng Hàn và văn hóa Hàn Quốc.

Trao đổi và đào tạo giảng viên, nhà nghiên cứu giữa hai bên.

Tổ chức hội thảo học thuật, nghiên cứu chung và các sự kiện văn hóa.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện VOV College, nhà báo, TS Kim Ngọc Anh – Hiệu trưởng nhà trường bày tỏ tin tưởng mối quan hệ hợp tác này sẽ phát triển bền vững, mang lại lợi ích thiết thực cho sinh viên và đội ngũ giảng viên, đồng thời góp phần thúc đẩy sự hiểu biết và giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Biên bản ghi nhớ có hiệu lực trong vòng 3 năm kể từ ngày ký. Lễ ký kết diễn ra thành công tốt đẹp, mở ra chương mới trong chiến lược quốc tế hóa giáo dục của VOV College.

“Tăng cường hợp tác quốc tế trong đào tạo nguồn nhân lực là một trong những chủ trương quan trọng của nhà nước để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao”.