Dẫn dắt đội Thái Lan thua bẽ bàng, cựu HLV tuyển Việt Nam xin lỗi

(VTC News) -

Chỉ một ngày sau thất bại của U22 Thái Lan trước U22 Việt Nam ở chung kết bóng đá nam SEA Games 33, thể thao nước chủ nhà tiếp tục đón cú sốc mới. Đội tuyển futsal Thái Lan, vốn thống trị với 5 chức vô địch liên tiếp, đã thua đậm Indonesia 1-6 và lần đầu tiên lỡ hẹn với tấm HCV kể từ năm 2007. T

HLV Miguel Rodrigo của đội tuyển futsal nam Thái Lan đã lên tiếng xin lỗi người hâm mộ về thất bại nặng nề ngay sau trận đấu. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha thừa nhận đây không phải là ngày thi đấu của đội bóng xứ chùa vàng. Ông cho biết các cầu thủ đã nỗ lực hết sức nhưng không thể đảo ngược tình thế, đồng thời bày tỏ sự thất vọng khi không hoàn thành mục tiêu đề ra.

HLV Miguel - người từng dẫn dắt đội tuyển futsal Việt Nam - đánh giá Indonesia thật sự đã thể hiện tốt hơn, tận dụng cơ hội hiệu quả trong khi Thái Lan mắc nhiều sai lầm. Ông cũng nhận trách nhiệm về mình, khẳng định đó là điều tất yếu phải làm với cương vị huấn luyện viên trưởng.

HLV Mikel Rodrigo xin lỗi sau thất bại ê chề trước Indonesia. (Nguồn: Khaosod)

"Tôi nghĩ chuyện thua cuộc thường xảy ra trong thể thao, nhưng không ngờ hôm nay điều đó lại xảy ra với chúng tôi. Indonesia đã thật sự chơi tốt hơn, trong khi đội Thái Lan lại mắc nhiều lỗi. Hôm nay, đội Indonesia đã đạt được mục tiêu HCV của họ, và nếu ai đó phải chịu trách nhiệm về điều ấy, thì đó chính là tôi", ông thẳng thắn nói.

Ông nhận định rằng trận thua đậm trước Indonesia không chỉ dừng lại ở kết quả trên bảng tỷ số, mà còn cho thấy những hạn chế rõ rệt trong cách vận hành lối chơi cũng như bản lĩnh của futsal Thái Lan khi bước vào thời khắc then chốt. Dù nhập cuộc với tinh thần quyết thắng, đoàn quân của HLV Miguel Rodrigo vẫn nhanh chóng lép vế trước sức ép lớn, tốc độ cao và sự hiệu quả trong cách tiếp cận trận đấu của đối thủ.

Dù vậy, nhà cầm quân này vẫn đặt niềm tin vào tinh thần và khát khao chiến thắng của các học trò, tin rằng đội tuyển futsal Thái Lan sẽ sớm đứng dậy và thay đổi theo hướng tích cực hơn trong thời gian tới.

"Tôi vẫn tin rằng các vận động viên của chúng ta luôn khao khát chiến thắng và tôi tin họ sẽ vực dậy và vươn lên mạnh mẽ hơn nữa", ông khẳng định.

Tại SEA Games 33, Liên đoàn bóng đá Thái Lan đặt mục tiêu thâu tóm đủ 4 huy chương vàng môn bóng đá. Tuy nhiên, họ thất bại toàn tập khi không có đại diện nào giành chức vô địch.