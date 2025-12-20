Bị điều tra gian lận ở SEA Games 33, tuyển thủ Thái Lan cắt liên lạc

(VTC News) -

Ngày 19/12, phát biểu trước báo chí, ông Santi Lohthong - Chủ tịch Hiệp hội Thể thao điện tử Thái Lan - cho biết cơ quan đang thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến nữ tuyển thủ thể thao điện tử Naphat Warasin, người gây ra vụ bê bối gian lận tại SEA Games 33. Bên cạnh đó, ông tiết lộ cho biết đến nay, Hiệp hội vẫn chưa thể liên lạc được với vận động viên có biệt danh Tokyogurl này.

Naphat Warasin, một tuyển thủ của đội tuyển nữ Liên quân Mobile của Thái Lan trung tâm của vụ bê bối gian lận. Cô bị phát hiện ăn gian ngay trước mắt trọng tài trong trận gặp Việt Nam ngày 15/12. Cô gian lận bằng cách sử dụng phần mềm bên thứ ba và nhờ người khác đăng nhập tài khoản thi đấu hộ trong lúc tranh tài tại SEA Games 33.

Theo ông Santi, Hiệp hội đã chuyển địa chỉ IP của người chơi thay Tokyogurl cho đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông để phục vụ điều tra. Quá trình xác minh dự kiến mất khoảng 7 ngày. Trong thời gian này, Hiệp hội nhiều lần tìm cách liên lạc với Naphat Warasin nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào.

Chủ tịch Hiệp hội Thể thao điện tử Thái Lan cho biết chưa nhận được phản hồi từ Tokyogurl. (Nguồn: Daily News)

Ông Santi cho biết Hiệp hội đã dùng mọi kênh truyền thông để đề nghị cô lên tiếng xin lỗi. Ngay cả chuyên gia tâm lý thể thao cũng đã cố gắng liên hệ nhưng không nhận được hồi âm. “Cô ấy chỉ trao đổi với HLV trưởng. Khi được đề nghị liên lạc lại, cô ấy nói không có thời gian", ông nói thêm.

Về mặt pháp lý, Hiệp hội đã trình báo cảnh sát và đề nghị trích xuất dữ liệu theo đúng thủ tục. “Chúng tôi nắm rõ thời điểm bên thứ ba can thiệp. Những dấu hiệu dàn xếp đã thể hiện rõ trong trận chung kết gặp Việt Nam. Ngay từ đầu, chúng tôi không thể chấp nhận điều đó nên đã quyết định rút đội tuyển nữ khỏi giải”, ông nói.

Chủ tịch Hiệp hội Thể thao điện tử Thái Lan thừa nhận sự việc đã gây thiệt hại nghiêm trọng về uy tín. “Hiệp hội hoạt động bằng ngân sách nhà nước, tức tiền thuế của người dân. Trách nhiệm thuộc về ban lãnh đạo. Chúng tôi không thể để giá trị của Hiệp hội bị tổn hại và đang tiến hành các bước pháp lý đối với các cá nhân liên quan. Nếu có tổ chức nào muốn khởi kiện, chúng tôi sẵn sàng phối hợp”, ông Santi khẳng định.

Ông đồng thời bác bỏ quan điểm cho rằng Hiệp hội đã cố gắng tìm cách đổ lỗi, chọn “vật tế thần” sau thất bại trước Việt Nam. Ông khẳng định đây là câu chuyện liên quan đến nguyên tắc và kỷ cương, hoàn toàn không đặt nặng việc thắng hay thua.