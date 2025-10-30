Đài Tiếng nói Việt Nam tăng cường hợp tác báo chí với Thái Lan

(VTC News) -

Sáng 30/10, ông Ngô Minh Hiển, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã tiếp Liên đoàn Nhà báo Thái Lan do ông Nakorn Veerapravati, Chủ tịch Liên đoàn, làm trưởng đoàn, nhân dịp đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Toàn cảnh buổi gặp mặt giữa đại diện Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và Liên đoàn Nhà báo Thái Lan.

Tại buổi làm việc, hai bên nhất trí tiếp tục duy trì các chương trình phối hợp thường niên giữa VOV và Cục Quan hệ Công chúng Thái Lan, bao gồm trao đổi phóng viên, đồng sản xuất chương trình và chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số.

Phát biểu tại sự kiện, ông Ngô Minh Hiển cho biết trong 5 năm gần đây, VOV không chỉ đạt nhiều giải thưởng trong nước mà còn nhận được nhiều giải thưởng cao do Hiệp hội Phát thanh Truyền hình châu Á – Thái Bình Dương (ABU) trao tặng ở nhiều hạng mục khác nhau.

Ông nhấn mạnh mong muốn được trao đổi kinh nghiệm về việc ứng dụng các công nghệ mới, trong đó có trí tuệ nhân tạo, vào việc sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình và báo chí ở Thái Lan.

“Chúng tôi thường xuyên phối hợp với Đài Phát thanh Quốc gia Thái Lan và Văn phòng Báo chí Chính phủ Thái Lan trong việc trao đổi phóng viên, biên tập viên và đồng sản xuất chương trình. Đây là một trong những mối quan hệ hợp tác bền chặt và hiệu quả nhất của VOV”, ông Ngô Minh Hiển nói.

Ông Ngô Minh Hiển, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) (ngồi giữa) phát biểu tại buổi làm việc.

Đại diện Liên đoàn Báo chí Thái Lan, ông Nakorn Veerapravati đánh giá cao vai trò của VOV trong việc lan tỏa thông tin về Việt Nam tới công chúng Thái Lan thông qua các chương trình phát thanh tiếng Thái, đồng thời khẳng định báo chí hai nước có quan hệ gắn bó, lâu dài và là cầu nối quan trọng thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau.

VOV khẳng định sẽ mở rộng hợp tác trong đào tạo phóng viên, trao đổi nghiệp vụ và chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số trong lĩnh vực báo chí, nhất là các mô hình sản xuất phát thanh trên nền tảng đa phương tiện. Các sản phẩm do phóng viên Thái Lan thực hiện hiện đã được phát sóng trên các kênh VOV1, VOV2, VOV3 và VOV5, góp phần quảng bá hình ảnh Thái Lan tới thính giả Việt Nam.

Nhà báo Phạm Trung Tuyến, Phó Giám đốc kênh VOV Giao thông Quốc gia, cũng chia sẻ về những thách thức của báo chí phát thanh trong kỷ nguyên truyền thông cá nhân hóa, đồng thời bày tỏ kỳ vọng, sự hợp tác với Liên đoàn Báo chí Thái Lan sẽ mở ra thêm cơ hội trao đổi kinh nghiệm, tìm ra hướng đi phù hợp để thích ứng với bối cảnh truyền thông mới.

Đại diện hai bên trao quà tại buổi làm việc

Đoàn Thái Lan đã tham quan kênh VOV Giao thông, tìm hiểu mô hình phát thanh đô thị đa nền tảng và coi đây là kinh nghiệm quý trong việc kết hợp giữa phát thanh truyền thống và công nghệ dữ liệu thời gian thực.