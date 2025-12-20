Bạn gái ăn quá nhiều, thanh niên kiện, đòi lại tiền hẹn hò

(VTC News) -

Vụ kiện tụng hy hữu tại Trung Quốc đang gây xôn xao mạng xã hội khi một người đàn ông đâm đơn kiện vị hôn thê cũ, yêu cầu hoàn trả toàn bộ số tiền sính lễ và chi phí hẹn hò với lý do bạn gái “ăn quá nhiều”. Phiên tòa đã khơi lại tranh cãi lâu nay về phong tục tiền thách cưới trong xã hội Trung Quốc hiện đại.

Theo Zonglan News, người đàn ông họ He đã khởi kiện bạn gái cũ họ Wang, yêu cầu cô trả lại tổng cộng khoảng 50.000 nhân dân tệ (186 triệu đồng). Trong đó, 20.000 nhân dân tệ (74 triệu đồng) là tiền sính lễ mà gia đình anh đã trao cho gia đình cô khi hai bên đính hôn, còn 30.000 nhân dân tệ (112 triệu đồng) là số tiền anh cho rằng mình đã chi tiêu trong suốt thời gian hẹn hò.

Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng, bởi lý do khởi kiện được cho là “khó chấp nhận”. Người đàn ông than phiền rằng bạn gái ăn quá nhiều, khiến anh dần mất thiện cảm và không còn muốn tiếp tục mối quan hệ.

Bạn gái ăn quá nhiều, người đàn ông kiện ra tòa, đòi lại tiền hẹn hò. (Ảnh minh họa: Shutterstock)

Theo lời trình bày tại tòa, anh He và cô Wang đều đến từ một ngôi làng thuộc tỉnh Hắc Long Giang, đông bắc Trung Quốc. Hai người quen nhau thông qua mai mối truyền thống và nhanh chóng tiến tới đính hôn. Sau đó, họ cùng nhau tới tỉnh Hà Bắc, miền bắc Trung Quốc, để điều hành một quán ăn Malatang - món thực phẩm truyền thống của Trung Quốc - do gia đình anh He sở hữu.

Trong khoảng 6 tháng, Wang tham gia hỗ trợ việc kinh doanh của gia đình vị hôn phu. Tuy nhiên, theo lời anh He, mối quan hệ bắt đầu rạn nứt khi Wang “chỉ làm những việc nhẹ nhàng” và không đóng góp nhiều như kỳ vọng.

Đáng chú ý, anh He còn đưa ra lý do khiến nhiều người ngạc nhiên. “Cô ấy ăn malatang của quán chúng tôi mỗi ngày. Lượng malatang bán ra thậm chí không đủ cho cô ấy ăn”, anh nói với Đài Truyền hình Hắc Long Giang. Người đàn ông này cho biết thêm, gia đình anh cũng dần tỏ ra không hài lòng vì cho rằng Wang đã “thay đổi” so với thời gian đầu.

Trong hồ sơ gửi tòa, anh He liệt kê chi tiết những khoản tiền đã chi cho bạn gái cũ, anh cho rằng đây đều là những chi phí phát sinh trong quá trình hẹn hò và cần được hoàn trả sau khi hai người chia tay.

Đáp lại, Wang phản bác mạnh mẽ tại tòa. Cô gọi hành động của bạn trai cũ là “quá mưu mô” và bày tỏ sự thất vọng trước cách anh tính toán từng khoản chi.

Sau khi xem xét, tòa án đã bác bỏ yêu cầu của anh He về việc đòi lại 30.000 nhân dân tệ (112 triệu đồng) chi phí hẹn hò. Theo phán quyết, số tiền này chủ yếu được dùng cho những vật dụng cá nhân, mang giá trị tình cảm đối với cả hai bên, nên không đủ cơ sở pháp lý để buộc hoàn trả.

Đối với khoản tiền sính lễ 20.000 nhân dân tệ (74 triệu đồng), tòa án xác định rằng hai bên chưa chính thức kết hôn, do đó người phụ nữ có nghĩa vụ hoàn trả. Tuy nhiên, xét đến hoàn cảnh cụ thể, tòa chỉ yêu cầu Wang trả lại một nửa số tiền này. Kết quả cuối cùng được cho là khiến cả hai bên đều hài lòng.

Tiền thách cưới từ lâu là một phong tục truyền thống ở Trung Quốc, theo đó gia đình chú rể sẽ trao cho gia đình cô dâu một khoản tiền như lời cam kết và sự chân thành khi tiến tới hôn nhân.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, phong tục này ngày càng gây tranh cãi. Nhiều ý kiến cho rằng đây là tập quán lỗi thời, vô hình trung biến phụ nữ thành “hàng hóa”, trong khi người khác lại coi đó là sự bù đắp cho những hy sinh mà người phụ nữ phải gánh chịu trong đời sống hôn nhân.

Người dân mang quà sính lễ đính hôn trong một đám rước trang trọng ở vùng nông thôn Trung Quốc. (Ảnh: Getty Images)

Theo Bộ luật Dân sự Trung Quốc có hiệu lực từ năm 2021, tòa án có thể ủng hộ yêu cầu hoàn trả tiền sính lễ nếu hai bên chưa đăng ký kết hôn, chưa chung sống sau kết hôn hoặc khoản tiền này gây khó khăn nghiêm trọng cho gia đình nhà trai.

Trên mạng xã hội, vụ kiện này đã vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội nhắm vào người đàn ông họ He. “Nếu anh ta tính toán chi li đến vậy, sao không trả lương cho người phụ nữ đó vì những tháng cô ấy làm việc ở quán?”, một cư dân mạng bình luận.

Người khác mỉa mai: “Anh ta không nên lấy vợ, mà nên thuê người giữ trẻ”. Nhiều ý kiến bày tỏ sự ủng hộ dành cho Wang, cho rằng cô “may mắn thoát khỏi một người đàn ông nhỏ nhen”.

Vụ việc đã khép lại nhưng vẫn để lại dư âm lớn, không chỉ bởi tính chất hy hữu mà còn vì nó phản ánh những xung đột giữa quan điểm truyền thống và hiện đại trong xã hội ngày nay.