Chiều nay, Tổng Bí thư chủ trì họp báo quốc tế công bố kết quả Đại hội Đảng XIV

(VTC News) -

Theo thông tin từ Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng, chiều 23/1, diễn ra họp báo quốc tế công bố kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Theo đó, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV sẽ chủ trì họp báo. Cuộc họp báo được tổ chức ngay sau khi bế mạc Đại hội XIV của Đảng.

Địa điểm tổ chức tại Hội trường Trung tâm Báo chí, Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội).

Sáng nay, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiến hành Hội nghị lần thứ nhất.

Theo quy trình của các Đại hội, sau khi bầu Ban Chấp hành Trung ương, tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ nhất sẽ tiếp tục công tác nhân sự, trong đó bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Kết quả bầu được báo cáo và công bố trước khi Đại hội bế mạc.

Theo Điều lệ Đảng, Ban Chấp hành Trung ương bầu Bộ Chính trị; bầu Tổng Bí thư trong số Ủy viên Bộ Chính trị; thành lập Ban Bí thư gồm Tổng Bí thư, một số Ủy viên Bộ Chính trị do Bộ Chính trị phân công và một số Ủy viên Ban Bí thư do Ban Chấp hành Trung ương bầu trong số Ủy viên Trung ương.

Ban Chấp hành Trung ương khóa mới cũng bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương và bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương trong số các Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Số lượng Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương do Ban Chấp hành Trung ương quyết định.

Trước đó, trong ngày 22/1, Đại hội XIV của Đảng đã bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV gồm 200 người, trong đó có 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.

Theo danh sách công bố, trong 16 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, có 10 người tái cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV. Trong đó, 3 lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước gồm: Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

7 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII tiếp tục trúng cử Ban Chấp hành Ủy viên Trung ương khóa XIV, gồm: Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang; Đại tướng, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang; Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa; Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc.

9 Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII tái cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV (tính cả Ủy viên Bộ Chính trị do Bộ Chính trị phân công) gồm: Tổng Bí thư Tô Lâm; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung; Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang; Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa; Phó Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí.

Nhóm phóng viên