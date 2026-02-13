XSMN 13/2 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 13/2/2026

Kết quả xổ số hôm nay thứ 6 ngày 13/2. Tường thuật xổ số thứ 6. KQXS mới nhất hôm nay ngày thứ 6 ngày 13/2/2026 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 6 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 6 ngày 13/2 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 6 ngày 13/2/2026 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 6

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: XSMN sẽ quay số do các đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: XSMN sẽ do đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR) thực hiện mở thưởng.

- Thứ Tư: XSMN sẽ được quay số tại đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: Đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH) quay số XSMN.

- Thứ Sáu: XSMN sẽ được quay số do đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: XSMN sẽ từ các đài TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP) phối hợp thực hiện.

- Chủ Nhật: XSMN sẽ được quay số tại đài Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL).

Quy định cần biết XSMN

- Vé trúng thưởng phải giữ nguyên hình thức ban đầu, đúng kích thước, đầy đủ số dự thưởng; không bị rách nát, chắp vá hay có dấu hiệu tẩy xóa, chỉnh sửa.

- Thời hạn nhận thưởng là 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả quay số. Sau thời gian này, vé trúng thưởng sẽ hết hiệu lực và không được chi trả.

- Tiền thưởng được thanh toán một lần theo hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản, tùy theo nhu cầu của người trúng giải.

- Trường hợp một vé trúng nhiều hạng giải, người trúng thưởng sẽ được nhận toàn bộ các giải thưởng tương ứng.

Địa điểm đổi vé trúng thưởng XSMN

- Người trúng giải có thể đến làm thủ tục nhận thưởng tại trụ sở chính của công ty xổ số, các chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc các đại lý vé số được ủy quyền chi trả.

- Với những giải thưởng có giá trị không lớn, đổi thưởng tại đại lý vé số sẽ thuận tiện và nhanh chóng hơn. Tuy nhiên, người trúng thưởng cần thanh toán phí hoa hồng đổi vé, thường dao động trong khoảng 0,5%–1% tùy từng địa phương.

- Trường hợp trúng giải có giá trị cao, người chơi nên trực tiếp đến Công ty Xổ số Kiến thiết phát hành vé để nhận thưởng. Khi đó, bạn sẽ được chi trả đầy đủ số tiền trúng sau khi khấu trừ thuế (nếu có) và không phát sinh thêm chi phí hoa hồng như khi lĩnh thưởng tại đại lý.

