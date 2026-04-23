Khai trương Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật phiên bản mới

Từ 23/4, Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật (phiên bản mới) được vận hành chính thức tại địa chỉ: https://vbpl.vn/

Hệ thống thông tin hỗ trợ tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật bao gồm: Chuyên mục tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng pháp luật quốc gia và Phần mềm hỗ trợ kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật.

Các đại biểu bấm nút khai trương Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

Theo Bộ Tư pháp, tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa trực tiếp trong việc hoàn thiện thể chế và phục vụ các mục tiêu phát triển trong giai đoạn tới với khối lượng công việc rất lớn, nội dung phức tạp, tác động đến toàn bộ hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, được triển khai thực hiện trên phạm vi cả nước, có sự tham gia rộng khắp của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở cả 3 cấp chính quyền và chưa có tiền lệ thực hiện.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật (phiên bản mới) được tái cấu trúc toàn diện, quản lý chi tiết đến từng điều, khoản, điểm. Đặc biệt, toàn bộ dữ liệu hiện nay được thể hiện theo đúng chuẩn ngôn ngữ chung của các hệ thống pháp luật tiên tiến thế giới, giúp hệ thống không chỉ là kho lưu trữ, mà còn có khả năng kết nối liên thông với các nền tảng số khác. Nhờ đó, nội dung văn bản được chuyển thành “dữ liệu có cấu trúc”, cho phép hệ thống máy đọc, hiểu và xử lý tự động.

Đáng quan tâm, lần đầu tiên, trí tuệ nhân tạo (AI) được ứng dụng sâu rộng, giúp việc biên tập bảo đảm chất lượng dữ liệu “Đúng - Đủ - Sạch - Sống”, và khai thác sử dụng được tối ưu, hiệu quả, chính xác.

Việc tái cấu trúc và chuẩn hóa dữ liệu lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh toàn hệ thống chính trị đang triển khai tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trên phạm vi toàn quốc, với khối lượng văn bản lớn, phạm vi rộng và yêu cầu độ chính xác cao.