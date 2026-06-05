XSMT 5/6 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 5/6/2026

XSMT thứ 6 ngày 5/6. Kết quả xổ số miền Trung hôm nay 5/6/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Trong kỳ quay này, KQXSMT 5/6/2026 sẽ được công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMT 5/6/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 5/6/2026 - Xổ số miền Trung thứ 6 mới nhất

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Lịch mở thưởng xổ số miền Trung (XSMT)

- Thứ Hai: XSMT sẽ được quay số tại Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: XSMT sẽ được mở thưởng tại Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: XSMT sẽ được quay số tại Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ Năm: XSMT sẽ được mở thưởng tại Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: XSMT sẽ được quay số tại Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: XSMT sẽ được mở thưởng tại Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: XSMT sẽ được quay số tại Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Điều kiện lĩnh thưởng XSMT

- Để được xác nhận và nhận tiền thưởng, vé số phải do Công ty xổ số kiến thiết phát hành hợp lệ, đồng thời thông tin trên vé cần trùng khớp với kỳ quay số tương ứng và dãy số phải nằm trong kết quả trúng thưởng đã công bố.

- Bên cạnh đó, vé dùng để lĩnh thưởng phải đảm bảo còn nguyên trạng, không rách, không chắp vá, không tẩy xóa hoặc chỉnh sửa. Ngoài ra, vé cũng cần còn trong thời hạn lĩnh thưởng theo quy định thì mới đủ điều kiện làm thủ tục nhận giải.

Thời hạn lĩnh thưởng, trả thưởng XSMT

- Theo quy định, vé số trúng thưởng chỉ được lĩnh giải trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày mở thưởng. Sau khi hết thời gian này, vé sẽ không còn giá trị nhận thưởng.

- Sau khi tiếp nhận đầy đủ yêu cầu hợp lệ từ người trúng thưởng, công ty xổ số kiến thiết sẽ tiến hành chi trả trong vòng tối đa 05 ngày làm việc. Trên thực tế, quá trình xử lý thường được rút ngắn để người chơi sớm nhận được giải thưởng.

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