Kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 2/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSTN 2/7/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTN 2/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 2/7/2026 - Xổ số Tây Ninh thứ Năm ngày 2/7/2026

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- XSTN 25/6/2026

Kết quả xổ số ngày 25/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh quay thưởng như sau:

XSTN 25/6, kết quả xổ số Tây Ninh ngày 25/6/2026.

- XSTN 18/6/2026

Kết quả xổ số ngày 18/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh quay thưởng có giải đặc biệt là 795785 và các hạng giải khác như sau:

XSTN 18/6, kết quả xổ số Tây Ninh ngày 18/6/2026.

- XSTN 11/6/2026

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh công bố kết quả xổ số ngày 11/6/2026 với giải đặc biệt là 423392 và các hạng giải khác như sau:

XSTN 11/6, kết quả xổ số Tây Ninh ngày 11/6/2026.

- XSTN 4/6/2026

Kết quả xổ số Tây Ninh ngày 4/6/2026 có giải đặc biệt là 936713 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSTN 4/6, kết quả xổ số Tây Ninh ngày 4/6/2026.

Quy định cần biết

- Vé trúng phải còn nguyên khổ, nguyên hình, không rách rời, không chắp vá và không có dấu hiệu tẩy xóa.

- Vé trúng có giá trị đổi thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày quay số mở thưởng. Nếu quá hạn quy định, vé số trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

- Vé số trúng được nhận thưởng một lần toàn bộ giá trị giải thưởng bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Nếu một vé trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh tất cả giá trị các giải trúng.

- Trường hợp người trúng số vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp lĩnh thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp lĩnh thay.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: Đài Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau quay số mở thưởng.

- Thứ Ba: Do đài Vũng Tàu, Bạc Liêu và Bến Tre tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Tư: Đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Năm: Do đài Bình Thuận, Tây Ninh và An Giang tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Sáu: Gồm đài Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Bảy: Có đài Long An, TP.HCM, Hậu Giang và Bình Phước sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: Gồm có đài Đà Lạt, Tiền Giang, Kiên Giang tổ chức quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 2/7/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.