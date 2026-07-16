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Tháng 7 gọi tên những người con chưa trở về

(VTC News) -

Tháng 7 là khoảng thời gian lắng đọng để mỗi người Việt Nam cùng thành kính tri ân những người con đã hy sinh vì Tổ quốc.

Hải Quang
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