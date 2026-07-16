6 năm thân thiết của Việt Anh - Quỳnh Nga trước khi công khai hẹn hò

(VTC News) -

Bắt đầu từ năm 2020, hai diễn viên Việt Anh và Quỳnh Nga liên tục trở thành tâm điểm chú ý khi thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện, những buổi tụ họp bạn bè và có nhiều tương tác thân mật.

Cả hai từng gây chú ý khi vào vai tình nhân trong phim Sinh tử và nhanh chóng trở thành một trong những cặp diễn viên được khán giả "đẩy thuyền" nhiều nhất của màn ảnh phía Bắc.

Hai diễn viên Việt Anh và Quỳnh Nga được khán giả ''đẩy thuyền'' nhiều năm qua.

Dù vậy, trong nhiều năm liền, cả hai đều phủ nhận chuyện yêu đương. Tại buổi ra mắt phim Cuộc chiến không giới tuyến năm 2023, Việt Anh khẳng định anh và Quỳnh Nga bị gán ghép là do cả hai đều độc thân và chơi trong cùng nhóm bạn.

"Bản thân tôi và Quỳnh Nga chưa bao giờ lên tiếng là chúng tôi đang yêu nhau mà mọi thứ chỉ là tin đồn", Việt Anh cho biết.

Đến năm 2024, tại sự kiện ra mắt phim Những nẻo đường gần xa, nam diễn viên tiếp tục đính chính, nói rằng khán giả thường hiểu lầm vì anh và Quỳnh Nga quá thân thiết.

Cả hai lộ nhiều dấu hiệu hẹn hò, tương tác thân mật.

"Mọi người cũng hay nhắc đến diễn viên Quỳnh Nga vì chúng tôi quá thân thiết, từng đổ vỡ, lại đang độc thân. Nhưng tôi và Quỳnh Nga chỉ đơn giản là anh em, đồng nghiệp. Tôi độc thân 5-6 năm qua", anh chia sẻ.

Trong cuộc trò chuyện với báo chí cũng thời điểm đó, Việt Anh tiết lộ anh chủ động hạn chế nhận các vai diễn dài hơi để dành thời gian cho chuyện tình cảm. Nam diễn viên bày tỏ mong muốn sớm tìm được người đồng hành, không đặt nặng chuyện người ấy từng kết hôn hay có con riêng, bởi sự từng trải sẽ giúp hai người dễ đồng cảm hơn.

Quỳnh Nga cũng nhiều lần khẳng định hai người chỉ là bạn bè thân thiết. Tuy nhiên, khi được hỏi về khả năng tìm hiểu Việt Anh, cô không phủ nhận hoàn toàn. "Nếu cả hai có tìm hiểu nhau thật, tôi nghĩ đó cũng là chuyện bình thường, bởi anh ấy độc thân và tôi cũng đang một mình", nữ diễn viên chia sẻ.

Quỳnh Nga từng nhận xét Việt Anh là người ga lăng, lịch thiệp và hài hước. Cô kể cả hai vẫn thường trêu nhau rằng cứ thoải mái tìm hiểu những người khác, nếu vài năm nữa vẫn chưa tìm được người phù hợp thì sẽ tính chuyện đến với nhau.

Cả hai nhiều lần phủ nhận tin đồn yêu đương, khẳng định chỉ là bạn bè thân thiết.

Nữ diễn viên cũng chia sẻ, ở tuổi ngoài 30, cô không còn muốn yêu do cảm xúc nhất thời mà mong tìm được một người đủ chín chắn, thấu hiểu để có thể nắm tay mình đi cùng trên chặng đường dài.

Bên cạnh việc liên tục phủ nhận quan hệ yêu đương, hai người luôn duy trì mối quan hệ rất thân thiết ngoài đời. Việt Anh thường xuyên tương tác với Quỳnh Nga trên mạng xã hội, công khai chúc mừng những cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của cô. Khi Quỳnh Nga đăng quang Bước nhảy Hoàn vũ 2024, Việt Anh lên sân khấu tặng hoa chúc mừng. Cùng năm, cả hai nhiều lần bị bắt gặp cùng chơi pickleball.

Đầu năm 2025, mạng xã hội tiếp tục xôn xao khi xuất hiện hình ảnh Việt Anh và Quỳnh Nga cùng có mặt tại một phòng khám. Một số người hâm mộ suy đoán nữ diễn viên cầm kết quả siêu âm, làm dấy lên tin đồn họ bí mật đưa nhau đi khám thai.

Ngay sau đó, Quỳnh Nga lên tiếng giải thích rằng cô cùng nhóm bạn đi khám sức khỏe định kỳ bằng gói khám tổng quát. Nữ diễn viên khẳng định bản thân vẫn thường xuyên chơi thể thao và hoàn toàn bác bỏ thông tin mang thai.

Cặp đôi đăng tải video du lịch Nga cùng nhau, công khai chuyện tình cảm.

Đầu năm 2026, người hâm mộ tiếp tục nêu nghi vấn khi Quỳnh Nga xuất hiện trong một buổi livestream của Việt Anh. Trong lúc giao lưu, cô bất ngờ hôn lên má Việt Anh khiến nam diễn viên ngượng ngùng, tạo nên làn sóng bàn luận trên mạng xã hội.

Đến giữa tháng 7/2026, sau nhiều năm chỉ dừng ở mức "tin đồn", Việt Anh và Quỳnh Nga cùng đăng tải video ghi lại chuyến du lịch Nga với hàng loạt khoảnh khắc tình tứ. Nam diễn viên xác nhận họ chuyển trạng thái từ anh em, bạn bè thân thiết sang tìm hiểu và mối quan hệ yêu đương được một năm. Anh thấy đây là thời điểm thích hợp để công khai chuyện tình cảm.