Thông tin cải chính, xin lỗi

(VTC News) -

Ngày 15/7/2026, Báo Điện tử VTC News đăng tải bài viết “Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội: Mưa ngày 9/7 không phải ngập úng vì nước chỉ sâu 20cm” thông tin phiên chất vấn tại kỳ họp HĐND TP Hà Nội về công tác giải quyết các điểm nghẽn gây úng ngập đô thị.

Trong bài viết có thông tin: “Dẫn chứng trận mưa ngày 9/7 khiến một người rơi xuống hố ga tử vong tại phường Ngọc Hà”.

Đây là nội dung không đúng với phát biểu của đại biểu Nguyễn Thị Thanh Thủy tại phiên họp.

Sau khi đăng tải, Báo Điện tử VTC News phát hiện sai sót và ngay lập tức gỡ bỏ thông tin trên.

Báo Điện tử VTC News chân thành cáo lỗi với bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, HĐND TP Hà Nội cùng bạn đọc.

Báo Điện tử VTC News xin nghiêm túc rút kinh nghiệm, kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm các cá nhân liên quan.