Gần 450 xưởng dịch vụ sẵn sàng tiếp đón chủ xe VinFast khắp 34 tỉnh, thành phố

(VTC News) -

Gần 450 xưởng dịch vụ phủ khắp 34 tỉnh, thành phố

Đưa chiếc VinFast VF 8 đi bảo dưỡng ở mốc 100.000 km, anh Nguyễn Văn Nhật (Sơn La) thừa nhận chưa bao giờ việc chăm sóc xe lại nhàn đến thế.

“Trước đây khi còn dùng chiếc xe cũ, mỗi lần đến kỳ bảo dưỡng hay xe gặp trục trặc cần bảo hành, tôi toàn phải lặn lội chạy xuống tận Hà Nội, vừa mất công vừa tốn cả ngày trời, nên nhiều khi phải chọn qua gara tư nhân cho nhanh. Từ ngày đổi sang xe điện VinFast, xưởng dịch vụ chính hãng chỉ cách nhà hơn 5 km, chạy xe vài phút là đến nơi”, anh Nhật chia sẻ.

Bên cạnh đó, khi đưa xe vào hệ thống chính hãng, anh cũng yên tâm hơn vì luôn có thể tiếp cận phụ tùng chính hãng.

“Trước đây bảo dưỡng ở gara bên ngoài, mình khó kiểm soát được họ thay thế những gì, chất lượng linh kiện ra sao. Còn tại xưởng VinFast, xe được kiểm tra rất kỹ, mọi hạng mục đều được tư vấn và báo giá trước khi thực hiện nên tôi rất yên tâm”, anh nói.

Trong khi đó, ở góc độ của một người làm nghề lái xe công nghệ, thường xuyên di chuyển đường dài, anh Trần Mạnh Nghĩa (Gia Lai) cho biết, độ phủ của hệ thống xưởng dịch vụ là một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy anh xuống tiền mua Limo Green thay vì một chiếc xe 7 chỗ chạy xăng.

“Chạy xe dịch vụ thì lo nhất là xe hỏng dọc đường. Khi tìm hiểu, tôi thấy VinFast có mạng lưới xưởng dịch vụ rộng, lại dễ dàng tra cứu và đặt lịch hẹn trước qua ứng dụng nên tự tin hơn khi chuyển đổi sang xe điện. Đi tỉnh xa nếu xe có vấn đề thì việc tìm điểm hỗ trợ kỹ thuật xung quanh cũng dễ hơn”, anh Nghĩa chia sẻ.

Đã trải qua ba lần bảo dưỡng định kỳ tại các xưởng dịch vụ VinFast khác nhau, vị tài xế này đánh giá cao tính đồng bộ của hệ thống. Dù ở cơ sở nào, quy trình tiếp đón và hạ tầng kỹ thuật cũng được duy trì theo một tiêu chuẩn chung.

“Toàn bộ lịch sử bảo dưỡng và sửa chữa của xe đều được quản lý đồng bộ trên dữ liệu hệ thống. Nhờ vậy, tôi có thể mang xe đến bất kỳ xưởng dịch vụ nào của hãng trên đường di chuyển mà vẫn được phục vụ nhất quán, không lo bị gián đoạn quyền lợi hậu mãi”, anh Nghĩa cho biết thêm.

Tính đến nay, VinFast đã mở rộng gần 450 xưởng dịch vụ tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Đặc biệt, hãng xe Việt chủ động đưa các xưởng dịch vụ về tận các địa phương xa trung tâm, thay vì chỉ tập trung vào các đô thị lớn như Hà Nội hay TP.HCM. Chiến lược “phủ sóng” diện rộng này giúp người dùng ở khu vực tỉnh lẻ dễ dàng tiếp cận dịch vụ chính hãng.

Hậu mãi 5 sao, vượt xa chuẩn thị trường

Ngoài mạng lưới dịch vụ dày đặc, cộng đồng chủ xe VinFast cũng thừa nhận, nhiều chính sách hậu mãi của VinFast là “hiếm có khó tìm” trên thị trường xe.

Một trong những chính sách được người dùng đánh giá cao là chế độ bảo hành lên tới 10 năm, vượt xa mức phổ biến khoảng 3-5 năm của đa số thương hiệu xe xăng. Pin xe cũng được bảo hành lên tới 10 năm, giảm bớt nỗi băn khoăn của người dùng lần đầu sử dụng xe điện. Bên cạnh đó, hãng cung cấp dịch vụ cứu hộ 24/7 miễn phí trong thời gian bảo hành, dịch vụ nhận – giao xe tận nơi, hotline riêng dành cho chủ xe VF 9...

VinFast cũng là một trong số ít thương hiệu cam kết minh bạch về quy trình và đúng hẹn trong sửa chữa. Nếu thời gian sửa chữa vượt quá cam kết, chủ xe sẽ được hỗ trợ 500.000 đồng mỗi ngày. Ngoài ra, trường hợp khách hàng phải sửa động cơ/pin, xưởng dịch vụ sẽ sắp xếp để khách hàng mượn xe/pin, không bị gián đoạn công việc.

“VinFast luôn có chính sách vượt trội so với đối thủ”, reviewer Tùng Đào đánh giá.

Giới quan sát nhận định, mức độ đầu tư đồng bộ vào hệ thống dịch vụ sau bán hàng là một trong những lợi thế cạnh tranh nổi bật của VinFast, góp phần giúp thương hiệu duy trì vị trí top 1 doanh số trên thị trường từ nhiều tháng nay. Lũy kế tới tháng 6/2026, VinFast đã bàn giao 115.916 ô tô điện tới tay khách hàng, là hãng xe đầu tiên trên thị trường Việt cán mốc 100.000 xe chỉ trong vòng nửa năm.