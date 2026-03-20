Chính quyền Trump bán vũ khí trị giá hàng tỷ USD cho UAE, Kuwait và Jordan

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang viện dẫn điều khoản khẩn cấp trong luật kiểm soát vũ khí của Mỹ để bán hàng tỷ USD vũ khí, bao gồm bom và các hệ thống phòng không, cho Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Việc áp dụng điều khoản khẩn cấp trong Đạo luật Kiểm soát Xuất khẩu Vũ khí đồng nghĩa với việc các thương vụ bán vũ khí này sẽ bỏ qua quy trình xem xét của Quốc hội, vốn thường giám sát các thương vụ vũ khí lớn với nước ngoài.

Các đề xuất bán bao gồm thiết bị radar và phòng không cho UAE với tổng chi phí ước tính 4,5 tỷ USD.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết về việc bán các hạng mục phòng không rằng thương vụ được đề xuất này sẽ nâng cao năng lực của UAE trong việc đối phó với các mối đe dọa hiện tại và trong tương lai trong khu vực, mang lại lợi ích cho Mỹ và các đối tác.

Một thương vụ khác với UAE trị giá 644 triệu USD bao gồm 1.500 quả bom đường kính nhỏ và các nâng cấp cho máy bay chiến đấu F-16. Chính quyền Mỹ cũng đã sử dụng điều khoản khẩn cấp cho thương vụ này.

Một thương vụ nữa đề xuất bán tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến (AMRAAM) với giá 1,22 tỷ USD.

Ngoài UAE, chính quyền Mỹ cũng công bố đề xuất bán các hệ thống radar cảm biến phòng thủ tên lửa và phòng không tầng thấp cho Kuwait trị giá 8 tỷ USD, cùng một thương vụ nhỏ hơn trị giá 70 triệu USD nhằm hỗ trợ máy bay và đạn dược cho Jordan.