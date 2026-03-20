Danh sách 61 người trúng cử Đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ngày 19/3, Ủy ban Bầu cử tỉnh Lào Cai ban hành Nghị quyết số 138/NQ-UBBC về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử Đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Theo Ủy ban Bầu cử Lào Cai, toàn tỉnh có 1.185.735/1.185.763 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt 99,998%, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự đồng thuận cao của Nhân dân đối với sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.
Đặc biệt, 98/99 xã, phường đạt 100% cử tri đi bầu, tạo nên không khí phấn khởi, sôi nổi trong ngày hội lớn của toàn dân.
Theo kết quả được công bố, 61 đại biểu trúng cử HĐND tỉnh Lào Cai là những đại biểu được lựa chọn từ 105 ứng cử viên tham gia ứng cử, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri trong toàn tỉnh.
Danh sách 61 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031:
|STT
|Họ và tên
|Chức vụ
|1
|Hà Đức Anh
|Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mậu A
|2
|Nguyễn Thị Lan Anh
|Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
|3
|Nguyễn Tuấn Anh
|Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
|4
|Hoàng Quốc Bảo
|Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bảo Yên
|5
|Hoàng Thị Thanh Bình
|Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai
|6
|Triệu Thị Bình
|Phó Trưởng Ban Dân tộc, HĐND tỉnh Lào Cai
|7
|Giàng A Cầu
|Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mù Cang Chải
|8
|Nguyễn Anh Chuyên
|Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Văn Bàn
|9
|Nguyễn Đức Cường
|Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Lào Cai
|10
|Bàn Thị Dào
|Phó Giám đốc Hợp tác xã Lùng Lô, xã Thượng Bằng La
|11
|Bàn Thị Diện
|Ủy viên BCH Đảng bộ xã, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Võ Lao, tỉnh Lào Cai
|12
|Giàng Thị Dung
|Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai
|13
|Nguyễn Đức Dũng
|Chủ tịch HĐQT - Giám đốc Công ty Cổ phần Yên Thành, xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai
|14
|Trần Đông
|Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách – Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai
|15
|Lê Minh Đức
|Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai
|16
|Hoàng Giang
|Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Lào Cai
|17
|Đinh Minh Hà
|Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lào Cai
|18
|Phạm Ngân Hà
|Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai
|19
|Đỗ Phi Hải
|Trưởng Ban Pháp chế – Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai
|20
|Nguyễn Thu Thanh Hằng
|Bác sĩ Khoa Nội AB – Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai
|21
|Đặng Duy Hiển
|Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai
|22
|Bàn Thị Hoa
|Nhân viên Văn phòng – Doanh nghiệp tư nhân Đăng Khoa, xã Trấn Yên, tỉnh Lào Cai
|23
|Nguyễn Duy Hòa
|Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai
|24
|Nguyễn Quốc Huy
|Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai
|25
|Trần Quốc Huy
|Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai
|26
|Giàng Quốc Hưng
|Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai
|27
|Ngô Việt Hưng
|Phó Trưởng Ban, Ban Kinh tế - Ngân sách – Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai
|28
|Nguyễn Việt Hưng
|Phó Trưởng Phòng Công tác HĐND – Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lào Cai
|29
|Hoàng Thị Lan Hương
|Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội – Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai
|30
|Đào Văn Hương
|Trưởng phòng Thông tin - Dân nguyện – Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lào Cai
|31
|Vũ Quỳnh Khánh
|Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên BTV Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, Bí thư Đảng bộ HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai
|32
|An Hoàng Linh
|Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Ủy viên BTV Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, Bí thư Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai
|33
|Nguyễn Ngọc Linh
|Ủy viên BCH Đảng bộ MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư chi bộ Văn phòng, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai
|34
|Trần Hải Long
|Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội – Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai
|35
|Nguyễn Quốc Luận
|Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lào Cai
|36
|Tô Thị Thanh Mai
|Phó Bí thư chi bộ nghiệp vụ I, Trưởng phòng Xây dựng VBQPPL – Phòng Xây dựng VBQPPL, Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai
|37
|Vàng Thị Tuyết Mai
|Nông dân – Thôn Bản Xèo, xã Bản Xèo, tỉnh Lào Cai
|38
|Sùng Thị Me
|Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội – Hội đồng nhân dân phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai
|39
|Lý Bình Minh
|Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Ủy viên BCH Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh, Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai
|40
|Đỗ Thị Thanh Nga
|Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trung Tâm, tỉnh Lào Cai
|41
|Hoàng Thùy Ninh
|Trưởng phòng Hành chính - Quản trị – Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lào Cai
|42
|
Nguyễn Chương Phát
|Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Ủy viên BCH TW Hội Nông dân Việt Nam, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lào Cai
|43
|Đoàn Hữu Phung
|Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội HĐND phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai
|44
|Nguyễn Thế Phước
|Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lào Cai
|45
|Nguyễn Kiều Phương
|Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai
|46
|Lê Ngọc Quỳnh
|Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường Phổ thông DTNT THPT Lào Cai
|47
|Đỗ Hiếu Thảo
|Trưởng phòng, Phòng công tác Hội đồng nhân dân, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lào Cai
|48
|Hà Mạnh Thắng
|Phó Trưởng ban Dân tộc, Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai
|49
|Hà Thái Thọ
|Phó Trưởng Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai
|50
|Trần Xuân Thủy
|Trưởng Ban Dân tộc, Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai
|51
|Phan Đăng Toàn
|Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai
|52
|Giàng A Tống
|Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hạnh Phúc, tỉnh Lào Cai
|53
|Trần Quốc Trung
|Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Lào Cai
|54
|Lã Anh Tuấn
|Phó Trưởng Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai
|55
|Trần Anh Tuấn
|Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trấn Yên, tỉnh Lào Cai
|56
|Lê Thị Hồng Vân
|Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư chi bộ 1 - Đảng bộ HĐND tỉnh, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai
|57
|Ngụy Phi Kiều Vân
|Ủy viên BCH Đảng bộ HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai
|58
|Đoàn Thị Vân
|Nhân viên hành chính nhân sự, Công ty TNHH Hương gia vị Sơn Hà chi nhánh Lào Cai, tỉnh Lào Cai
|59
|Giàng Seo Vần
|Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai
|60
|Lý Thị Vinh
|Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai
|61
|Đinh Khắc Yến
|Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai