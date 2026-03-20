Danh sách 61 người trúng cử Đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Uỷ ban Bầu cử tỉnh Lào Cai vừa công bố danh sách 61 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ngày 19/3, Ủy ban Bầu cử tỉnh Lào Cai ban hành Nghị quyết số 138/NQ-UBBC về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử Đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo Ủy ban Bầu cử Lào Cai, toàn tỉnh có 1.185.735/1.185.763 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt 99,998%, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự đồng thuận cao của Nhân dân đối với sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Đặc biệt, 98/99 xã, phường đạt 100% cử tri đi bầu, tạo nên không khí phấn khởi, sôi nổi trong ngày hội lớn của toàn dân.

Theo kết quả được công bố, 61 đại biểu trúng cử HĐND tỉnh Lào Cai là những đại biểu được lựa chọn từ 105 ứng cử viên tham gia ứng cử, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri trong toàn tỉnh.

Danh sách 61 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031:

STT Họ và tên Chức vụ
1 Hà Đức Anh Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mậu A 
2 Nguyễn Thị Lan Anh Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
3 Nguyễn Tuấn Anh  Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
4 Hoàng Quốc Bảo Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bảo Yên
5 Hoàng Thị Thanh Bình Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai 
6 Triệu Thị Bình  Phó Trưởng Ban Dân tộc, HĐND tỉnh Lào Cai 
7 Giàng A Cầu  Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mù Cang Chải
8 Nguyễn Anh Chuyên  Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Văn Bàn 
9 Nguyễn Đức Cường Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Lào Cai
10 Bàn Thị Dào Phó Giám đốc Hợp tác xã Lùng Lô, xã Thượng Bằng La 
11 Bàn Thị Diện  Ủy viên BCH Đảng bộ xã, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Võ Lao, tỉnh Lào Cai 
12 Giàng Thị Dung Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai 
13 Nguyễn Đức Dũng Chủ tịch HĐQT - Giám đốc Công ty Cổ phần Yên Thành, xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai 
14 Trần Đông  Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách – Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai 
15 Lê Minh Đức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai 
16 Hoàng Giang  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Lào Cai 
17 Đinh Minh Hà  Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lào Cai 
18 Phạm Ngân Hà  Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai 
19 Đỗ Phi Hải  Trưởng Ban Pháp chế – Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai 
20 Nguyễn Thu Thanh Hằng Bác sĩ Khoa Nội AB – Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai 
21 Đặng Duy Hiển  Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai 
22 Bàn Thị Hoa Nhân viên Văn phòng – Doanh nghiệp tư nhân Đăng Khoa, xã Trấn Yên, tỉnh Lào Cai 
23 Nguyễn Duy Hòa  Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai 
24 Nguyễn Quốc Huy  Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai 
25 Trần Quốc Huy  Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai 
26 Giàng Quốc Hưng  Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai 
27 Ngô Việt Hưng  Phó Trưởng Ban, Ban Kinh tế - Ngân sách – Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai 
28 Nguyễn Việt Hưng  Phó Trưởng Phòng Công tác HĐND – Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lào Cai 
29 Hoàng Thị Lan Hương Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội – Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai 
30 Đào Văn Hương  Trưởng phòng Thông tin - Dân nguyện – Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lào Cai 
31 Vũ Quỳnh Khánh  Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên BTV Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, Bí thư Đảng bộ HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai 
32 An Hoàng Linh  Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Ủy viên BTV Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, Bí thư Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai 
33 Nguyễn Ngọc Linh   Ủy viên BCH Đảng bộ MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư chi bộ Văn phòng, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai
34 Trần Hải Long  Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội – Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai 
35 Nguyễn Quốc Luận  Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lào Cai 
36 Tô Thị Thanh Mai  Phó Bí thư chi bộ nghiệp vụ I, Trưởng phòng Xây dựng VBQPPL – Phòng Xây dựng VBQPPL, Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai 
37 Vàng Thị Tuyết Mai  Nông dân – Thôn Bản Xèo, xã Bản Xèo, tỉnh Lào Cai 
38 Sùng Thị Me  Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội – Hội đồng nhân dân phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai 
39 Lý Bình Minh  Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Ủy viên BCH Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh, Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai 
40 Đỗ Thị Thanh Nga  Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trung Tâm, tỉnh Lào Cai 
41 Hoàng Thùy Ninh  Trưởng phòng Hành chính - Quản trị – Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lào Cai
42

Nguyễn Chương Phát

 Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Ủy viên BCH TW Hội Nông dân Việt Nam, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lào Cai
43 Đoàn Hữu Phung Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội HĐND phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai
44 Nguyễn Thế Phước Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lào Cai
45 Nguyễn Kiều Phương Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai
46 Lê Ngọc Quỳnh Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường Phổ thông DTNT THPT Lào Cai
47 Đỗ Hiếu Thảo Trưởng phòng, Phòng công tác Hội đồng nhân dân, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lào Cai
48 Hà Mạnh Thắng Phó Trưởng ban Dân tộc, Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai
49 Hà Thái Thọ Phó Trưởng Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai
50 Trần Xuân Thủy Trưởng Ban Dân tộc, Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai
51 Phan Đăng Toàn Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai
52 Giàng A Tống Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hạnh Phúc, tỉnh Lào Cai
53 Trần Quốc Trung Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Lào Cai
54 Lã Anh Tuấn Phó Trưởng Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai
55 Trần Anh Tuấn Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trấn Yên, tỉnh Lào Cai
56 Lê Thị Hồng Vân Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư chi bộ 1 - Đảng bộ HĐND tỉnh, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai
57 Ngụy Phi Kiều Vân Ủy viên BCH Đảng bộ HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai 
58 Đoàn Thị Vân Nhân viên hành chính nhân sự, Công ty TNHH Hương gia vị Sơn Hà chi nhánh Lào Cai, tỉnh Lào Cai
59 Giàng Seo Vần Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai
60 Lý Thị Vinh Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai
61 Đinh Khắc Yến Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai
Viên Minh
