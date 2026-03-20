Chủ tịch VNG Lê Hồng Minh cùng nhiều lãnh đạo doanh nghiệp trúng cử HĐND TP.HCM

Ngày 20/3, Ủy ban Bầu cử TP.HCM tổ chức hội nghị công bố kết quả bầu cử và danh sách người trúng cử đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI nhiệm kỳ 2026-2031.

Trong danh sách 125 người trúng cử đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI, có nhiều doanh nhân là lãnh đạo các doanh nghiệp, tập đoàn đầu tư, công nghệ lớn đóng trên địa bàn TP.HCM.

Nổi bật là Chủ tịch Công ty cổ phần Tập đoàn VNG Lê Hồng Minh; doanh nhân Mai Hữu Tín, Chủ tịch U&I; doanh nhân Phạm Trung Kiên - Tổng giám đốc Saigon Co.op...

Theo danh sách của Ủy ban Bầu cử TP.HCM, trong 208 ứng cử viên HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031, Thành phố có 19 lãnh đạo doanh nghiệp, tập đoàn và tổ chức kinh tế đóng trên địa bàn ứng cử.

Nhà sáng lập kỳ lân công nghệ VNG Lê Hồng Minh trúng cử đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Lê Hồng Minh, nhà sáng lập VNG ứng viên đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI, tại đơn vị bầu cử số 19, gồm các phường Cát Lái, Tân Mỹ, Tân Thuận, Phú Thuận. Tân Thuận cũng là địa bàn mà doanh nghiệp công nghệ này đứng chân.

Nhà sáng lập VNG sinh năm 1977 tại Đà Nẵng, hiện cư trú tại phường Tân Mỹ, TP.HCM. Ông Minh tốt nghiệp Cử nhân Tài chính Ngân hàng tại Đại học Monash (Melbourne, Australia) và sáng lập VNG năm 2004, tiền thân là Công ty CP Vinagame.

Vinagame ban đầu là startup công nghệ hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực phát hành trò chơi trực tuyến, từng bước mở rộng sang nhiều mảng công nghệ khác và trở thành một trong những doanh nghiệp công nghệ tư nhân lớn nhất Việt Nam, đầu tư đa lĩnh vực, hoạt động trong các mảng trò chơi trực tuyến, nền tảng số, thanh toán điện tử, điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo.

Trong đó, đáng chú ý là sự ra đời của Zalo năm 2012. Ứng dụng này cho phép người dùng nhắn tin, gọi điện thoại và gọi video miễn phí trên nền tảng di động và máy tính. Zalo ghi nhận khoảng gần 80 triệu người dùng thường xuyên với khoảng 2 tỷ tin nhắn được gửi đi mỗi ngày.

Hiện VNG đang tập trung vào AI.

Năm 2025, VNG ghi nhận doanh thu thuần đạt 10.891 tỷ đồng, lần đầu tiên vượt mốc 10.000 tỷ đồng.

VNG được định giá là “kỳ lân công nghệ” đầu tiên của Việt Nam (công ty công nghệ có giá trị từ 1 tỷ USD), đánh dấu một cột mốc quan trọng của hệ sinh thái khởi nghiệp trong nước.

Ông Minh hiện nắm trực tiếp 2,5 triệu cổ phiếu VNZ, tương đương 8,65% vốn điều lệ, với giá trị thị trường ước tính gần 900 tỷ đồng.

Ngoài ra, ông còn sở hữu 12,6 triệu cổ phiếu loại B tại VNG Limited, tương ứng 45% quyền biểu quyết. Pháp nhân này hiện là cổ đông lớn nhất của Tập đoàn VNG với tỷ lệ sở hữu gần 48%.

Trước khi sáng lập VNG, ông Lê Hồng Minh từng đảm nhiệm vị trí Phó trưởng bộ phận Tư vấn Doanh nghiệp tại PwC và Giám đốc điều hành tại VinaCapital. Ông cũng từng được Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA) vinh danh là một trong 10 nhà lãnh đạo có ảnh hưởng nhất đến Internet Việt Nam giai đoạn 2007-2017.

Doanh nhân Mai Hữu Tín - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư U&I, trung cử đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI.

Cùng trúng cử đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI còn có Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư U&I, doanh nhân Mai Hữu Tín.

Ông Mai Hữu Tín quê ở Thủ Dầu Một, ông thành lập Công ty CP đầu tư U&I từ năm 1998. Sau gần ba thập niên, doanh nghiệp của ông đã phát triển thành hệ sinh thái với 81 công ty con, thành viên và liên kết, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động trong và ngoài nước. Trụ sở chính của U&I hiện đặt tại Thủ Dầu Một.

Ông còn là đại diện Việt Nam trong Ban cố vấn Đông Nam Á của Tập đoàn đầu tư Temasek (Singapore) - công ty mẹ của hệ thống khu công nghiệp VSIP tại Việt Nam. Ông cũng là Chủ tịch Hội đồng cố vấn quốc tế của Đại học Quản lý Singapore tại Việt Nam - nơi đào tạo rất nhiều nhà quản lý cấp cao cho Việt Nam.

Ông Mai Hữu Tín cũng từng tham gia Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân của Chính phủ, và hiện là Phó Trưởng Ban tại đơn vị này.

Trong cộng đồng doanh nghiệp, ông Tín từng giữ nhiều vị trí quan trọng như Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Bình Dương, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp Bình Dương.

Hiện ông Tín cũng là Phó Chủ tịch thường trực lâm thời Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) sau khi ba địa phương TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu sáp nhập.

Đặc biệt, doanh nhân này có hơn 50 năm gắn bó với võ thuật, giữ cương vị Chủ tịch Liên đoàn Vovinam thế giới. Đến nay, tổ chức này có mặt tại 76 quốc gia với hơn 2 triệu môn sinh.

HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, các doanh nhân tham gia ứng cử và trúng cử hoạt động trải rộng ở nhiều lĩnh vực từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đến doanh nghiệp tư nhân.

Ở mảng khoáng sản, xây dựng, bất động sản, có ông Nguyễn Hoàn Vũ - Tổng Giám đốc Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex; Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương Phan Tấn Đạt; Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Bình Cao Thanh Lương; Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sáng Ban Mai Trần Thành Trọng; Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần DICERA Holdings Lê Đình Thắng.

Ở khối doanh nghiệp công ích có Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực TP.HCM Luân Quốc Hưng; Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn Dương Hồng Nhân.

Ở khối thương mại có Tổng Giám đốc Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP.HCM Phạm Trung Kiên; Giám đốc Công ty Quản lý và Kinh doanh chợ Bình Điền Phan Thành Tân...

Với khoảng 500.000 doanh nghiệp đang hoạt động, TP.HCM mới là địa phương có cộng đồng doanh nghiệp lớn nhất cả nước và đóng góp ngân sách hàng đầu.

Theo ông Mai Hữu Tín, vai trò của khu vực tư nhân trong giai đoạn tới sẽ ngày càng quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

TP.HCM với quy mô kinh tế lớn nhất cả nước, sẽ đóng vai trò đầu tàu trong chiến lược đưa Việt Nam vượt qua bẫy thu nhập trung bình và tận dụng cơ hội dân số vàng, sớm trở thành một nước phát triển có mặt trong nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu của thế giới.

Cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân TP.HCM có trách nhiệm cùng lãnh đạo và Nhân dân TP.HCM phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển đã đề ra trong nhiệm kỳ này.