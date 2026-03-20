TP.HCM công bố 125 người trúng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

(VTC News)

Ủy ban bầu cử TP.HCM đã công bố kết quả bầu cử và danh sách 125 người trúng cử đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 20/3, Ủy ban Bầu cử TP.HCM tổ chức hội nghị công bố kết quả bầu cử và danh sách người trúng cử đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị có sự tham dự của đại diện các cơ quan, đơn vị của TP.HCM, lãnh đạo 13 ban bầu cử đại biểu Quốc hội, 42 ban bầu cử đại biểu HĐND TP.HCM và lãnh đạo, ủy viên Ủy ban bầu cử thành phố.

Theo Nghị quyết  của Ủy ban Bầu cử TP.HCM, có 125 người trúng cử đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031 được bầu từ 208 người ứng cử.

Với đại biểu HĐND cấp xã, phường, đặc khu, TP.HCM sẽ có 4.228 đại biểu. Kết quả sẽ do Ủy ban bầu cử 168 xã, phường, đặc khu trong địa bàn thành phố công bố.

Đối với đại biểu Quốc hội, TP.HCM dự kiến có 38 đại biểu Quốc hội được bầu từ 64 người ứng cử. Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội sẽ được Hội đồng Bầu cử Quốc gia công bố.

Theo số liệu của Ủy ban Bầu cử TP.HCM, cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội XVI và HĐND nhiệm kỳ 2026-2031 ngày 15/3, TP.HCM có 9.426.585 cử tri tham gia bầu cử tại 5.068 khu vực bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,06% trên tổng số 9.515.654 cử tri toàn Thành phố. 

Tất cả 168/168 xã phường, đặc khu của TP.HCM đều đạt tỷ lệ cử tri đi bầu trên 95%. Trong đó có 38 xã, phường có tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 100%. 

Theo ông Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử TP.HCM, việc công bố 125 đại biểu trúng cử đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI nhiệm kỳ 2026-2031 là bước quan trọng nhằm hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật.

Sau hội nghị này, Ủy ban Bầu cử Thành phố sẽ tiếp tục thực hiện các bước theo luật định, để xác nhận tư cách của người trúng cử đại biểu HĐND Thành phố và chuẩn bị tổ chức kỳ họp lần thứ nhất HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 trong vài ngày tới.

Danh sách 125 người trúng cử đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI nhiệm kỳ 2026 - 2031:

STT Họ và tên Chức vụ
1 Nguyễn Khoa Diệu An Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM 
2 Phạm Quỳnh Anh  Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP.HCM 
3 Nguyễn Khắc Quốc Bảo Giảng viên cao cấp, Bí thư Đảng ủy Đại học Kinh tế TP.HCM
4 Cao Thanh Bình Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân TP.HCM
5 Nguyễn Thu Cúc Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thủ Dầu Một
6 Trần Văn Cư Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM
7 Đậu Đức Cường Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP.HCM
8 Nguyễn Anh Cường Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bình Hưng Hòa
9 Nguyễn Công Danh Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP.HCM
10 Nguyễn Thị Diễm Phó Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Lộc
11 Nguyễn Văn Dũng Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM 
12 Võ Văn Dũng Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Vũng Tàu
13 Phan Khắc Duy Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hồ Tràm
14 Nguyễn Thị Ngọc Duyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trung Mỹ Tây
15 Nguyễn Văn Đạt Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND  phường Bình Thới
16 Phan Tấn Đạt Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương
17 Trần Xuân Điền Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Bình Trị Đông
18 Nguyễn Văn Đồng Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM
19 Lê Minh Đức Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP.HCM 
20 Ngô Minh Đức Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Miền Đông
21 Nguyễn Văn Đức Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Tân Thới Hiệp
22 Trần Mạnh Đức Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP.HCM
23 Nguyễn Văn Được Chủ tịch UBND TP.HCM
24 Lê Hoàng Hà Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Sơn Nhất
25 Nguyễn Lộc Hà Phó Chủ tịch UBND TP.HCM
26 Lê Hoàng Hải Bí thư Đảng ủy Đặc khu Côn Đảo
27 Ngô Minh Hải Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP.HCM, Bí thư Thành đoàn TP.HCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên TP.HCM
28 Nguyễn Hoàng Hải Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định
29 Phạm Ngọc Hải Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP.HCM 
30 Trần Thị Hồng Hạnh Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM
31 Trần Thị Minh Hạnh Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Chánh Phú Hòa
32 Nguyễn Trọng Hào Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
33 Nguyễn Thị Mỹ Hằng Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Bến Cát
34 Nguyễn Thị Nhật Hằng Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM
35 Nguyễn Thị Hiền Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường An Phú
36 Phạm Thị Thanh Hiền Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM
37 Dương Trọng Hiếu Chủ nhiệm UBKT Thành ủy, Thủ trưởng Cơ quan UBKT Thành ủy TP.HCM
38 Lê Trương Hải Hiếu Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường An Lạc
39 Huỳnh Thị Quỳnh Hoa Phó Giám đốc Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM
40 Phan Minh Hoàng Giám đốc Bệnh viện Nghề nghiệp và phục hồi chức năng - Điều trị Bệnh Nghề nghiệp
41 Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Chợ Lớn
42 Lê Thị Phương Hồng Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Tân Phú
43 Huỳnh Thanh Hùng Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP.HCM 
44 Hứa Quốc Hưng Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Củ Chi
45 Luân Quốc Hưng Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực TP.HCM
46 Phạm Thị Thanh Hương Phó Trưởng Ban Đô thị HĐND TP.HCM 
47 Nguyễn Thị Thu Hường Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Hòa Hưng
48 Nguyễn Thanh Hưởng Phó Giám đốc Công an TP.HCM
49 Phạm Trung Kiên Tổng Giám đốc Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP.HCM
50 Phạm Trung Kiên Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường An Nhơn
51 Lê Thị Trúc Lâm Phó Chủ tịch HĐND phường Đông Hưng Thuận
52 Trần Quang Lâm Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM
53 Trương Quốc Lâm Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Phú Thọ
54 Nguyễn Thị Ngọc Linh Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM 
55 Nguyễn Hữu Lợi Phó Chủ tịch UBND phường Bình Dương
56 Cao Thanh Lương Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Bình
57 Nguyễn Ngọc Mai Phó Chánh án Tòa án nhân dân TP.HCM 
58 Nguyễn Thị Thanh Mai Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP.HCM 
59  Trần Quang Minh (Linh mục Martinô) Phó Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam - Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TP.HCM, Chánh xứ Giáo xứ Đông Quang
60 Lê Hồng Minh Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG
61 Võ Văn Minh Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND TP.HCM 
62 Nguyễn Hoài Nam Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM
63 Hàng Thị Thu Nga Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Tân Thuận
64 Nguyễn Thị Nga Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM
65 Võ Hoàng Ngân Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM
66 Nguyễn Mai Chí Nghĩa Chuyên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP.HCM 
67 Nguyễn Thị Thảo Nguyên Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM
68 Bùi Thanh Nhân Phó Chủ tịch UBMT TQ Việt Nam TP.HCM-  Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM
69 Dương Hồng Nhân Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV
70 Huỳnh Thanh Nhân Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM 
71 Nguyễn Thành Nhân Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Tân Vĩnh Lộc
72 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Tân Uyên
73 Phạm Thị Cẩm Nhung Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tân Nhựt
74 Nguyễn Tấn Phát Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Sài Gòn
75 Lê Quốc Phong Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM 
76 Tăng Hữu Phong Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM
77 Huỳnh Thị Phúc Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM
78 Phan Ngọc Phúc Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Nhà Bè
79 Nguyễn Bạch Hoàng Phụng Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Tăng Nhơn Phú
80 Triệu Đỗ Hồng Phước Bí thư Đảng ủy - Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM
81 Nguyễn Thị Mai Phương Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường, Bí thư Đoàn phường Phú Thạnh
82 Trần Văn Phương Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Vĩnh Tân
83 Nguyễn Trường Nhật Phượng Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM 
84 Đỗ Thị Minh Quân Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Bình Quới
85 Thượng tọa Thích Thiện Quý (Huỳnh Văn Phương ) Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP.HCM - Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM
86 Mai Hữu Quyết Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Thủ Đức
87 Phạm Hồng Sơn Chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM 
88 Phan Thành Tân Giám đốc Công ty Quản lý và Kinh doanh chợ Bình Điền
89 Mai Hữu Tín Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư U&I
90 Nguyễn Văn Tuân Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM
91 Lê Anh Tuấn Phó trưởng Ban Kinh tế Ngân sách HĐND TP.HCM
92 Nguyễn Anh Tuấn Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Bình Mỹ
93 Phạm Minh Tuấn Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP.HCM
94 Trần Văn Tuấn Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM
95 Võ Anh Tuấn Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP.HCM
96 Vũ Ngọc Tuất Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Bình Thạnh
97 Hoàng Tùng Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường An Khánh
98 Trần Thanh Tùng Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Chánh Hưng
99 Huỳnh Đặng Hà Tuyên Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường Tân Tạo
100 Văn Thị Bạch Tuyết Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM 
101 Nguyễn Quốc Thái Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Xóm Chiếu
102 Lê Thị Ngọc Thanh Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Hóc Môn
103 Bùi Chí Thành Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Phú Mỹ
104 Nguyễn Bá Thành Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Bảy Hiền
105 Hoàng Vũ Thảnh Quyền Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM
106 Đỗ Vĩnh Thăng Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM - Chính ủy Bộ đội Biên phòng TP.HCM
107 Lê Đình Thắng Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần DICERA Holdings
108 Nguyễn Toàn Thắng Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM
109 Lê Thị Mai Thi Bí thư Đảng ủy phường Tân Đông Hiệp
110 Nguyễn Văn Thọ Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP.HCM
111 Nguyễn Thị Thanh Thúy Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM
112 Trần Thị Diệu Thúy Phó Chủ tịch UBND TP.HCM 
113 Đào Thị My Thư Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường Thông Tây Hội
114 Trịnh Thị Trang Phó Trưởng phòng Công tác HĐND - Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP.HCM
115 Nguyễn Trần Phượng Trân Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Tam Bình
116 Phạm Văn Triêm Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa TP.HCM
117 Trần Thành Trọng Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sáng Ban Mai
118 Nguyễn Thị Thanh Trúc Ủy viên chuyên trách Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP.HCM 
119 Trần Quốc Trung Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Bình Trưng
120 Nguyễn Ngọc Văn Phó Giám đốc BQL Dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp -  Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư TP.HCM
121 Ngô Phạm Việt Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM
122 Bùi Tá Hoàng Vũ Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM
123 Nguyễn Hoàng Vũ Tổng Giám đốc Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex – CTCP
124 Nguyễn Thanh Xuân Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM
125 Nguyễn Thị Hải Yến Phó Trưởng Ban Đô thị HĐND TP.HCM 
Quang Huy
