Ngày 20/3, Ủy ban Bầu cử TP.HCM tổ chức hội nghị công bố kết quả bầu cử và danh sách người trúng cử đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI nhiệm kỳ 2026-2031.
Hội nghị có sự tham dự của đại diện các cơ quan, đơn vị của TP.HCM, lãnh đạo 13 ban bầu cử đại biểu Quốc hội, 42 ban bầu cử đại biểu HĐND TP.HCM và lãnh đạo, ủy viên Ủy ban bầu cử thành phố.
Theo Nghị quyết của Ủy ban Bầu cử TP.HCM, có 125 người trúng cử đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031 được bầu từ 208 người ứng cử.
TP.HCM công bố 125 người trúng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Với đại biểu HĐND cấp xã, phường, đặc khu, TP.HCM sẽ có 4.228 đại biểu. Kết quả sẽ do Ủy ban bầu cử 168 xã, phường, đặc khu trong địa bàn thành phố công bố.
Đối với đại biểu Quốc hội, TP.HCM dự kiến có 38 đại biểu Quốc hội được bầu từ 64 người ứng cử. Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội sẽ được Hội đồng Bầu cử Quốc gia công bố.
Theo số liệu của Ủy ban Bầu cử TP.HCM, cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội XVI và HĐND nhiệm kỳ 2026-2031 ngày 15/3, TP.HCM có 9.426.585 cử tri tham gia bầu cử tại 5.068 khu vực bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,06% trên tổng số 9.515.654 cử tri toàn Thành phố.
Tất cả 168/168 xã phường, đặc khu của TP.HCM đều đạt tỷ lệ cử tri đi bầu trên 95%. Trong đó có 38 xã, phường có tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 100%.
Theo ông Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử TP.HCM, việc công bố 125 đại biểu trúng cử đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI nhiệm kỳ 2026-2031 là bước quan trọng nhằm hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật.
Sau hội nghị này, Ủy ban Bầu cử Thành phố sẽ tiếp tục thực hiện các bước theo luật định, để xác nhận tư cách của người trúng cử đại biểu HĐND Thành phố và chuẩn bị tổ chức kỳ họp lần thứ nhất HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 trong vài ngày tới.
Danh sách 125 người trúng cử đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI nhiệm kỳ 2026 - 2031:
|STT
|Họ và tên
|Chức vụ
|1
|Nguyễn Khoa Diệu An
|Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM
|2
|Phạm Quỳnh Anh
|Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP.HCM
|3
|Nguyễn Khắc Quốc Bảo
|Giảng viên cao cấp, Bí thư Đảng ủy Đại học Kinh tế TP.HCM
|4
|Cao Thanh Bình
|Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân TP.HCM
|5
|Nguyễn Thu Cúc
|Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thủ Dầu Một
|6
|Trần Văn Cư
|Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM
|7
|Đậu Đức Cường
|Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP.HCM
|8
|Nguyễn Anh Cường
|Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bình Hưng Hòa
|9
|Nguyễn Công Danh
|Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP.HCM
|10
|Nguyễn Thị Diễm
|Phó Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Lộc
|11
|Nguyễn Văn Dũng
|Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM
|12
|Võ Văn Dũng
|Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Vũng Tàu
|13
|Phan Khắc Duy
|Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hồ Tràm
|14
|Nguyễn Thị Ngọc Duyên
|Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trung Mỹ Tây
|15
|Nguyễn Văn Đạt
|Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường Bình Thới
|16
|Phan Tấn Đạt
|Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương
|17
|Trần Xuân Điền
|Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Bình Trị Đông
|18
|Nguyễn Văn Đồng
|Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM
|19
|Lê Minh Đức
|Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP.HCM
|20
|Ngô Minh Đức
|Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Miền Đông
|21
|Nguyễn Văn Đức
|Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Tân Thới Hiệp
|22
|Trần Mạnh Đức
|Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP.HCM
|23
|Nguyễn Văn Được
|Chủ tịch UBND TP.HCM
|24
|Lê Hoàng Hà
|Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Sơn Nhất
|25
|Nguyễn Lộc Hà
|Phó Chủ tịch UBND TP.HCM
|26
|Lê Hoàng Hải
|Bí thư Đảng ủy Đặc khu Côn Đảo
|27
|Ngô Minh Hải
|Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP.HCM, Bí thư Thành đoàn TP.HCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên TP.HCM
|28
|Nguyễn Hoàng Hải
|Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định
|29
|Phạm Ngọc Hải
|Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP.HCM
|30
|Trần Thị Hồng Hạnh
|Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM
|31
|Trần Thị Minh Hạnh
|Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Chánh Phú Hòa
|32
|Nguyễn Trọng Hào
|Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
|33
|Nguyễn Thị Mỹ Hằng
|Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Bến Cát
|34
|Nguyễn Thị Nhật Hằng
|Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM
|35
|Nguyễn Thị Hiền
|Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường An Phú
|36
|Phạm Thị Thanh Hiền
|Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM
|37
|Dương Trọng Hiếu
|Chủ nhiệm UBKT Thành ủy, Thủ trưởng Cơ quan UBKT Thành ủy TP.HCM
|38
|Lê Trương Hải Hiếu
|Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường An Lạc
|39
|Huỳnh Thị Quỳnh Hoa
|Phó Giám đốc Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM
|40
|Phan Minh Hoàng
|Giám đốc Bệnh viện Nghề nghiệp và phục hồi chức năng - Điều trị Bệnh Nghề nghiệp
|41
|Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng
|Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Chợ Lớn
|42
|Lê Thị Phương Hồng
|Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Tân Phú
|43
|Huỳnh Thanh Hùng
|Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP.HCM
|44
|Hứa Quốc Hưng
|Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Củ Chi
|45
|Luân Quốc Hưng
|Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực TP.HCM
|46
|Phạm Thị Thanh Hương
|Phó Trưởng Ban Đô thị HĐND TP.HCM
|47
|Nguyễn Thị Thu Hường
|Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Hòa Hưng
|48
|Nguyễn Thanh Hưởng
|Phó Giám đốc Công an TP.HCM
|49
|Phạm Trung Kiên
|Tổng Giám đốc Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP.HCM
|50
|Phạm Trung Kiên
|Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường An Nhơn
|51
|Lê Thị Trúc Lâm
|Phó Chủ tịch HĐND phường Đông Hưng Thuận
|52
|Trần Quang Lâm
|Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM
|53
|Trương Quốc Lâm
|Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Phú Thọ
|54
|Nguyễn Thị Ngọc Linh
|Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM
|55
|Nguyễn Hữu Lợi
|Phó Chủ tịch UBND phường Bình Dương
|56
|Cao Thanh Lương
|Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Bình
|57
|Nguyễn Ngọc Mai
|Phó Chánh án Tòa án nhân dân TP.HCM
|58
|Nguyễn Thị Thanh Mai
|Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP.HCM
|59
|Trần Quang Minh (Linh mục Martinô)
|Phó Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam - Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TP.HCM, Chánh xứ Giáo xứ Đông Quang
|60
|Lê Hồng Minh
|Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG
|61
|Võ Văn Minh
|Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND TP.HCM
|62
|Nguyễn Hoài Nam
|Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM
|63
|Hàng Thị Thu Nga
|Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Tân Thuận
|64
|Nguyễn Thị Nga
|Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM
|65
|Võ Hoàng Ngân
|Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM
|66
|Nguyễn Mai Chí Nghĩa
|Chuyên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP.HCM
|67
|Nguyễn Thị Thảo Nguyên
|Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM
|68
|Bùi Thanh Nhân
|Phó Chủ tịch UBMT TQ Việt Nam TP.HCM- Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM
|69
|Dương Hồng Nhân
|Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV
|70
|Huỳnh Thanh Nhân
|Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM
|71
|Nguyễn Thành Nhân
|Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Tân Vĩnh Lộc
|72
|Nguyễn Thị Tuyết Nhung
|Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Tân Uyên
|73
|Phạm Thị Cẩm Nhung
|Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tân Nhựt
|74
|Nguyễn Tấn Phát
|Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Sài Gòn
|75
|Lê Quốc Phong
|Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM
|76
|Tăng Hữu Phong
|Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM
|77
|Huỳnh Thị Phúc
|Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM
|78
|Phan Ngọc Phúc
|Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Nhà Bè
|79
|Nguyễn Bạch Hoàng Phụng
|Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Tăng Nhơn Phú
|80
|Triệu Đỗ Hồng Phước
|Bí thư Đảng ủy - Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM
|81
|Nguyễn Thị Mai Phương
|Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường, Bí thư Đoàn phường Phú Thạnh
|82
|Trần Văn Phương
|Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Vĩnh Tân
|83
|Nguyễn Trường Nhật Phượng
|Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM
|84
|Đỗ Thị Minh Quân
|Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Bình Quới
|85
|Thượng tọa Thích Thiện Quý (Huỳnh Văn Phương )
|Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP.HCM - Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM
|86
|Mai Hữu Quyết
|Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Thủ Đức
|87
|Phạm Hồng Sơn
|Chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM
|88
|Phan Thành Tân
|Giám đốc Công ty Quản lý và Kinh doanh chợ Bình Điền
|89
|Mai Hữu Tín
|Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư U&I
|90
|Nguyễn Văn Tuân
|Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM
|91
|Lê Anh Tuấn
|Phó trưởng Ban Kinh tế Ngân sách HĐND TP.HCM
|92
|Nguyễn Anh Tuấn
|Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Bình Mỹ
|93
|Phạm Minh Tuấn
|Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP.HCM
|94
|Trần Văn Tuấn
|Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM
|95
|Võ Anh Tuấn
|Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP.HCM
|96
|Vũ Ngọc Tuất
|Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Bình Thạnh
|97
|Hoàng Tùng
|Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường An Khánh
|98
|Trần Thanh Tùng
|Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Chánh Hưng
|99
|Huỳnh Đặng Hà Tuyên
|Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường Tân Tạo
|100
|Văn Thị Bạch Tuyết
|Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM
|101
|Nguyễn Quốc Thái
|Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Xóm Chiếu
|102
|Lê Thị Ngọc Thanh
|Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Hóc Môn
|103
|Bùi Chí Thành
|Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Phú Mỹ
|104
|Nguyễn Bá Thành
|Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Bảy Hiền
|105
|Hoàng Vũ Thảnh
|Quyền Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM
|106
|Đỗ Vĩnh Thăng
|Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM - Chính ủy Bộ đội Biên phòng TP.HCM
|107
|Lê Đình Thắng
|Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần DICERA Holdings
|108
|Nguyễn Toàn Thắng
|Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM
|109
|Lê Thị Mai Thi
|Bí thư Đảng ủy phường Tân Đông Hiệp
|110
|Nguyễn Văn Thọ
|Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP.HCM
|111
|Nguyễn Thị Thanh Thúy
|Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM
|112
|Trần Thị Diệu Thúy
|Phó Chủ tịch UBND TP.HCM
|113
|Đào Thị My Thư
|Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường Thông Tây Hội
|114
|Trịnh Thị Trang
|Phó Trưởng phòng Công tác HĐND - Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP.HCM
|115
|Nguyễn Trần Phượng Trân
|Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Tam Bình
|116
|Phạm Văn Triêm
|Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa TP.HCM
|117
|Trần Thành Trọng
|Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sáng Ban Mai
|118
|Nguyễn Thị Thanh Trúc
|Ủy viên chuyên trách Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP.HCM
|119
|Trần Quốc Trung
|Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Bình Trưng
|120
|Nguyễn Ngọc Văn
|Phó Giám đốc BQL Dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp - Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư TP.HCM
|121
|Ngô Phạm Việt
|Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM
|122
|Bùi Tá Hoàng Vũ
|Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM
|123
|Nguyễn Hoàng Vũ
|Tổng Giám đốc Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex – CTCP
|124
|Nguyễn Thanh Xuân
|Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM
|125
|Nguyễn Thị Hải Yến
|Phó Trưởng Ban Đô thị HĐND TP.HCM