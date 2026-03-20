Danh sách 58 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh

(VTC News) -

Ngày 20/3, Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Tĩnh vừa công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hà Tĩnh có 58 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh trên tổng số 94 ứng cử viên. Trong đó có 27 đại biểu tái cử (chiếm tỷ lệ 46,55%), 15 đại biểu nữ (chiếm tỷ lệ 25,86%), 3 đại biểu trẻ tuổi (chiếm tỷ lệ 5,17%), 3 đại biểu ngoài Đảng (chiếm tỷ lệ 5,17%), 3 đại biểu tôn giáo (chiếm tỷ lệ 5,17%).

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định bỏ phiếu bầu cử.

Về kết quả bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, có 1.351 người trúng cử trên tổng số 2.265 ứng cử viên. Trong đó, có 773 đại biểu tái cử (chiếm tỷ lệ 57,22%), 421 đại biểu nữ (chiếm tỷ lệ 31,16%), 246 đại biểu trẻ tuổi (chiếm tỷ lệ 18,21%), 78 đại biểu ngoài Đảng (chiếm tỷ lệ 5,77%), 47 đại biểu tôn giáo (chiếm tỷ lệ 3,48%). Phần lớn các đại biểu có trình độ đại học và trên đại học.

Dưới đây là danh sách 58 đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031 (sắp xếp theo thứ tự ABC)

1.Trần Tú Anh - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

2. Phan Trọng Bảy (Đại đức Thích Chúc Giác), Trưởng ban Hoằng pháp tỉnh.

3. Nguyễn Sỹ Chinh, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Xúc tiến du lịch tỉnh Hà Tĩnh.

4. Lê Văn Dũng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

5. Hà Văn Đàn, Bí thư Đảng ủy xã Hương Phố.

6. Phan Thiên Định, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

7. Nguyễn Thành Đồng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh.

8. Nguyễn Bá Đức, Bí thư Đảng ủy xã Thiên Cầm.

9. Lê Ngọc Hà, Phó Trưởng phòng Công tác HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hà Tĩnh.

10. Nguyễn Thị Lệ Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh.

11. Nguyễn Thị Việt Hà, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

12. Trần Báu Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

13. Trần Việt Hà, Trưởng BQL Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh

14. Nguyễn Thị Hạnh, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc HTX Thương mại dịch vụ chế biến nông sản Hạnh Cường.

15. Đinh Thị Hiền, Trưởng phòng Nghiệp vụ, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước Hà Tĩnh.

16. Nguyễn Trọng Hiếu, Giám đốc Sở Tài chính.

17. Nguyễn Ngọc Hoạch, Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Văn.

18. Nguyễn Thế Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh.

19. Lê Ngọc Huấn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh

20. Bùi Việt Hùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nghi Xuân.

21. Hà Văn Hùng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

22. Nguyễn Huy Hùng, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

23. Nguyễn Quốc Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh.

24. Nguyễn Việt Hùng, Bí thư Đảng ủy xã Thạch Hà.

25. Trương Thanh Huyền, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

26. Ngô Văn Huỳnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.

27. Lê Ngọc Hương, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Hà Tĩnh.

28. Nguyễn Ny Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh.

29. Phan Trung Kiên, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hà Tĩnh.

30. Nguyễn Duy Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

31. Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh.

32. Nguyễn Tùng Lĩnh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh.

33. Nguyễn Thăng Long, Bí thư Đảng ủy phường Bắc Hồng Lĩnh.

34. Trương Quang Long, Trưởng Thuế tỉnh Hà Tĩnh.

35. Võ Thị Hồng Minh, Giám đốc Công ty Cổ phần Giống cây trồng Hà Tĩnh.

36. Đào Thị Anh Nga, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh khóa XVIII.

37. Nguyễn Thị Thúy Nga, Trưởng ban Kinh tế Ngân sách, HĐND tỉnh khóa XVIII.

38. Phạm Nghĩa, Phó Trưởng ban Pháp chế, HĐND tỉnh khóa XVIII.

39. Nguyễn Thị Nguyệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

40. Nguyễn Thị Nhuần, Trưởng ban Pháp chế, HĐND tỉnh khóa XVIII.

41. Bùi Nhân Sâm, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh.

42. Nguyễn Hoài Sơn, Bí thư Đảng ủy phường Sông Trí.

43. Trần Mạnh Sơn, Chủ tịch UBND xã Can Lộc.

44. Nguyễn Tú Tài, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh.

45. Nguyễn Thị Hà Tân, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh.

46.Trần Nhật Tân, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

47. Hồ Huy Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

48. Nguyễn Trung Thành, Quyền Trưởng Thống kê tỉnh Hà Tĩnh.

49. Dương Tất Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh khóa XVIII.

50. Nguyễn Anh Thắng, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - Công ty cổ phần.

51. Nguyễn Tiến Thắng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đức Minh

52. Trần Bình Thân, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Tiến.

53. Nguyễn Thị Mai Thủy, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh.

54. Nguyễn Văn Tuấn, Phó Trưởng ban Kinh tế ngân sách, HĐND tỉnh khóa XVIII.

55. Trần Quang Tuấn, Bí thư Đảng ủy phường Thành Sen.56.Đinh Thị Hồng Vân, Giáo viên Trường THPT Phan Đình Phùng.

57. Trần Văn Viết, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải.

58. Phan Hồng Yến, Chủ tịch UBND xã Vũ Quang.