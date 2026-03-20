Danh sách 85 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An

Ngày 19/3, Ủy ban bầu cử tỉnh Nghệ An đã công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Nghệ An đạt 99,86%, cao nhất trong ba nhiệm kỳ gần đây.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải và các cử tri bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 8, xóm Sen 2, xã Kim Liên.

Nghệ An đã bầu đủ 85/85 đại biểu HĐND cấp tỉnh (đạt 100%) và 2.910/2.911 đại biểu HĐND cấp xã (đạt 99,96%). Cơ cấu, thành phần đại biểu cơ bản đáp ứng yêu cầu, trong đó chất lượng đại biểu được nâng lên, đặc biệt về trình độ chuyên môn và năng lực thực tiễn.

Toàn tỉnh Nghệ An có 3.116 khu vực bầu cử thuộc 130 xã, phường, với tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt bình quân 99,86%, tương ứng 2.339.786/2.343.017 cử tri. Có 2.911 khu vực bầu cử đạt 100% cử tri đi bầu; 83/130 xã, phường có tỷ lệ tham gia tuyệt đối.

Dưới đây là danh sách 85 đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031 (Sắp xếp theo thứ tự ABC)

1. Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An.

2. Nguyễn Hoài An - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Con Cuông, Nghệ An.

3. Nguyễn Thị Thúy An - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thành Bình Thọ, Nghệ An.

4. Phan Thị An - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đông Thành, Nghệ An.

5. Hoàng Văn Bộ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quỳnh Lưu, Nghệ An.

6. Dương Đình Chỉnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đông Lộc, Nghệ An.

7. Phạm Thành Chung - Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nghệ An.

8. Trương Minh Cương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quế Phong, Nghệ An.

9. Bùi Việt Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An.

10. Hòa Thượng Thích Thọ Lạc - Trưởng Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An.

11. Hồ Văn Đàm - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc.

12. Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

13. Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trường Vinh, Nghệ An.

14. Nguyễn Xuân Đức - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam.

15. Nguyễn Trường Giang - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hưng Nguyên, Nghệ An.

16. Lê Văn Giáp - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An.

17. Pịt Thị Hà - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Na Loi, Nghệ An.

18. Trần Mạnh Hà - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nghĩa Lộc, Nghệ An.

19. Trịnh Thanh Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Nghệ An.

20. Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

21. Lê Thị Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Kỳ, Nghệ An.

22. Hoàng Thị Thu Hiền - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An.

23. Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An.

24. Hoàng Văn Hiệp - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đô Lương, Nghệ An.

25. Nguyễn Thị Anh Hoa - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Nghệ An.

26. Nguyễn Thị Hồng Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ nhiệm phụ trách Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An.

27. Nguyễn Thanh Hoài - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quỳ Châu, Nghệ An.

28. Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An.

29. Nguyễn Sỹ Hội - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An.

30. Chu Thế Huyền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch HĐND xã Mường Xén, Nghệ An.

31. Nguyền Đình Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An.

32. Nguyễn Viết Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An.

33. Bùi Văn Hưng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đức Châu, Nghệ An.

34. Nguyễn Viết Hưng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An.

35. Nguyễn Thị Tú Hương - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nghĩa Đồng, Nghệ An.

36. Lương Văn Khánh - Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Nghệ An.

37. Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An.

38. Ngô Đức Kiên - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cửa Lò, Nghệ An.

39. Võ Thị Lan - Phó Ban công tác nông dân, cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An.

40. Hoàng Lân - Phó Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh Nghệ An.

41. Lục Thị Liên - Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Nghệ An.

42. Nguyễn Quý Linh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An.

43. Hoàng Thị Thanh Loan - Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Nghệ An.

44. Lê Văn Lương - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tương Dương, Nghệ An.

45. Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An.

46. Lô Thị Kim Ngân - Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh Nghệ An.

47. Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An.

48. Lương Thị Ngọc - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Nga My, Nghệ An.

49. Quế Thị Trâm Ngọc - Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh Nghệ An.

50. Trần Minh Ngọc - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An.

51. Lô Thị Nguyệt - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tiền Phong, Nghệ An.

52. Võ Thị Hồng Nhung - Phó Trưởng phòng Công tác HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Nghệ An.

53. Trĩnh Văn Nhã - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Nghệ An, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đại Đồng, Nghệ An.

54. Hà Xuân Quang - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Diễn Châu, Nghệ An.

55. Phạm Hồng Quang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An.

56. Hoàng Quyền - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Quỳnh Mai, Nghệ An.

57. Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An.

58. Trần Anh Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tổng Công ty Nông sản xuất nhập khẩu Nghệ An.

59. Trần Ngọc Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An.

60. Kha Văn Tám - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An.

61. Nguyễn Hữu Thanh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Nghĩa Thọ, Nghệ An.

62. Nguyễn Kỳ Thanh - Trưởng phòng Công tác HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Nghệ An.

63. Chu Đức Thái - Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Nghệ An.

64. Nguyễn Bằng Thắng - Trưởng Thuế tỉnh Nghệ An.

65. Nguyễn Thế Thân - Phó Bí thư Đảng ủy phường, Chủ tịch UBND phường Vinh Phú, Nghệ An.

66. Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

67. Vy Thị Bích Thủy - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yên Na, Nghệ An.

68. Nguyễn Thị Phương Thúy - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

69. Vũ Lê Tín - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Công đoàn phường Hoàng Mai, Nghệ An.

70. Trần Đình Toàn - Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nghệ An.

71. Hoàng Thị Thu Trang - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An.

72. Hồ Thị Thùy Trang - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Viễn thông Nghệ An.

73. Cao Tiến Trung - Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh Nghệ An.

74. Phạm Đình Trung - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An.

75. Chu Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thái Hòa, Nghệ An.

76. Nguyễn Văn Tuấn - Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Vinh.

77. Trần Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

78. Nguyễn Thanh Tùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nghi Lộc, Nghệ An.

79. Hoàng Quốc Việt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An.

80. Phan Thị Thúy Vinh - Trưởng phòng Công tác Quốc hội, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Nghệ An.

81. Phạm Thùy Vinh - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Nghệ An.

82. Phạm Tuấn Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Nghệ An.

83. Dương Hoàng Vũ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quỳ Hợp, Nghệ An.

84. Hồ Xuân Xuyên - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quỳnh Anh, Nghệ An.

85. Moong Thị Yến - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Bí thư Đoàn xã Hữu Kiệm, Nghệ An.