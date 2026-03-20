Truyền thông Iran lần đầu công bố video về tân Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei

Tân Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei xuất hiện trong video mới nhất.

Trong khi dư luận vẫn chưa rõ tung tích của tân Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei, truyền thông nhà nước Iran đã công bố video cho thấy ông đang giảng dạy về khoa học tôn giáo trước các môn sinh trong hội trường bằng tiếng Ả Rập.

Đoạn video dài 1 phút 19 giây được Đài truyền hình Quốc gia Iran (IRIB) công bố ngày 20/3, nhưng không xác minh thời điểm quay. Điều này dẫn đến nhiều suy đoán đây là video lưu trữ. "Lần đầu tiên được công bố. Video về bài giảng khoa học tôn giáo của ông Mojtaba Khamenei", IRIB đăng tải trên X.

Thời gian qua xuất hiện nhiều nghi vấn về tung tích của ông Mojtaba Khamenei, người được bổ nhiệm làm Lãnh tụ Tối cao mới của Iran sau khi ông Ali Khamenei thiệt mạng trong cuộc không kích phối hợp giữa Mỹ và Israel.

Gần đây, Tổng thống Donald Trump cho biết ông không chắc chắn liệu ông Mojtaba Khamenei còn sống hay không, vì "không ai nhìn thấy ông ấy", điều mà ông gọi là "bất thường". Trước đó, Tổng thống Trump cũng nói ông nên được tham gia vào việc lựa chọn lãnh đạo mới của Iran, giống như cách ông làm ở Venezuela.

"Chúng tôi không biết... liệu ông ấy còn sống hay đã chết. Nhiều người nói rằng ông ấy bị biến dạng nặng. Họ nói rằng ông ấy mất một chân và ông ấy bị thương rất nặng. Những người khác lại nói ông ấy đã chết. Không ai nói ông ấy hoàn toàn khỏe mạnh. Ông ấy vẫn chưa nói được lời nào", nhà lãnh đạo Mỹ nói trong cuộc họp báo tuần trước.

Tuy không xuất hiện nhưng tài khoản mạng xã hội X của ông Mojtaba Khamenei vẫn thường xuyên đăng bài kêu gọi đoàn kết dân tộc và tuyên bố eo biển Hormuz, tuyến hàng hải huyết mạch toàn cầu sẽ tiếp tục bị phong tỏa để gây sức ép lên kẻ thù của Iran.

Trong khi đó, căng thẳng ở Trung Đông vẫn tiếp diễn, cả hai bên tiếp tục những cuộc không kích nhằm vào nhau. Mỹ đưa ra cảnh báo về nhiều cuộc tấn công hơn nữa nhằm vào chính quyền Iran.

Mặt khác, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố nước này sẽ tiếp tục chế tạo tên lửa mới, nhấn mạnh cuộc xung đột sẽ còn tiếp diễn trong thời gian tới.