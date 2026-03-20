Bệnh viện đưa người bệnh vào biệt thự nghỉ dưỡng sau điều trị

Theo đề án Bộ Y tế công bố gần đây, mô hình du lịch y tế kết hợp dịch vụ bệnh viện, khách sạn và nghỉ dưỡng sẽ được thí điểm tại 5 địa phương có thế mạnh du lịch là Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Quảng Ninh và Khánh Hòa.

Đầu tháng 3, Bệnh viện Vinmec Ocean Park 2 đi vào hoạt động tại Hưng Yên với định hướng tích hợp toàn bộ quá trình điều trị, phục hồi và an dưỡng trong cùng một không gian. Thay vì kết thúc hành trình ở phòng bệnh, người bệnh có thể tiếp tục giai đoạn hồi phục trong môi trường được thiết kế như khu nghỉ dưỡng.

Bệnh viện có quy mô hơn 31.000 m2, 114 giường nội trú, dự kiến phục vụ khoảng 135.000 lượt khám mỗi năm. Hệ thống gồm 14 chuyên khoa, cung cấp đầy đủ dịch vụ từ khám, điều trị, phẫu thuật đến phục hồi chức năng và chăm sóc sau điều trị.

Điểm đáng chú ý là mô hình vận hành theo hệ sinh thái khép kín. Người bệnh không phải di chuyển giữa nhiều cơ sở mà có thể hoàn tất toàn bộ hành trình trong cùng khuôn viên. Khu an dưỡng được thiết kế dạng biệt thự riêng biệt, đảm bảo không gian yên tĩnh, riêng tư nhưng vẫn duy trì theo dõi y khoa 24/7 và chế độ chăm sóc cá thể hóa.

Bệnh viện đầu tư hệ thống trang thiết bị tiên tiến.

Ở góc độ chuyên môn, bệnh viện định hướng phát triển hai mũi nhọn gồm chấn thương chỉnh hình - cơ xương khớp và phục hồi chức năng chuyên sâu. Công nghệ 3D được ứng dụng trong điều trị, đặc biệt ở các ca thay khớp hoặc chấn thương thể thao, giúp cá thể hóa phương án can thiệp.

Song song, phục hồi chức năng được triển khai sớm và liên tục cho các bệnh lý thần kinh, tim mạch hoặc sau phẫu thuật. Cách tiếp cận này nhằm rút ngắn thời gian hồi phục và hạn chế biến chứng, thay vì tách biệt giữa điều trị và phục hồi như trước đây.

Bệnh viện cũng thử nghiệm mô hình “bệnh viện cộng đồng”, kết nối với các phòng khám trong khu vực để theo dõi sức khỏe người dân theo hướng liên tục, từ tầm soát ban đầu đến quản lý bệnh mạn tính.

Hạ tầng kỹ thuật được đầu tư theo hướng hiện đại hóa chẩn đoán và điều trị. Hệ thống cộng hưởng từ thế hệ mới giúp rút ngắn thời gian chụp, giảm tiếng ồn và nâng cao chất lượng hình ảnh, hỗ trợ phát hiện sớm nhiều bệnh lý phức tạp. Máy CT 512 lát cắt cho phép quét toàn thân trong vài giây, đặc biệt hiệu quả trong chẩn đoán tim mạch.

Các thiết bị X-quang, nhũ ảnh và siêu âm thế hệ mới hỗ trợ tầm soát bệnh, trong đó có ung thư vú, với độ chính xác cao hơn. Khu phẫu thuật gồm 4 phòng mổ cùng trung tâm tiệt khuẩn công nghệ cao, đảm bảo an toàn cho người bệnh. Khu phục hồi chức năng được trang bị hệ thống hỗ trợ vận động, giúp người bệnh sớm quay lại sinh hoạt bình thường.

Sự xuất hiện của các tổ hợp y tế khép kín được xem là bước đi cụ thể hóa lộ trình phát triển du lịch y tế giai đoạn 2025-2027. Theo đánh giá của cơ quan quản lý, lĩnh vực này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế mà còn tạo động lực tăng trưởng kinh tế.

Trên thế giới, nhiều quốc gia đã khai thác hiệu quả mô hình này. Thái Lan thu hút hàng trăm nghìn lượt khách mỗi năm nhờ chi phí điều trị hợp lý, trong khi Hàn Quốc và Nhật Bản phát triển mạnh các dịch vụ điều trị chuyên sâu kết hợp trải nghiệm văn hóa.

Tại Việt Nam, trước COVID-19, mỗi năm có khoảng 300.000 lượt khách nước ngoài đến khám chữa bệnh. Để mở rộng thị phần, cơ quan quản lý đang hoàn thiện hành lang pháp lý, đồng thời yêu cầu các cơ sở y tế nâng cao chất lượng phục vụ, giảm thủ tục và tăng trải nghiệm cho người bệnh.

Trong bối cảnh đó, mô hình kết hợp điều trị và nghỉ dưỡng được kỳ vọng sẽ tạo ra hướng đi mới cho ngành y tế, khi nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng gắn với chất lượng sống.