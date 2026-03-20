Danh sách 85 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình

Ngày 20/3, Ủy ban Bầu cử tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị này công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Theo đó, tỉnh đã hoàn thành việc bầu đủ 85 đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026–2031. Trước đó, ngày 19/3, Ủy ban Bầu cử tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 81/NQ-UBBC về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử.

Danh sách này gồm 85 đại biểu trúng cử, bảo đảm đúng cơ cấu, thành phần theo quy định của pháp luật. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Cũng theo thông tin từ cơ quan chức năng, cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh được tổ chức nghiêm túc, đúng quy định, bảo đảm dân chủ, an toàn và tiết kiệm. Toàn tỉnh đã bầu đủ 19 đại biểu Quốc hội khóa XVI; đồng thời bầu được 2.772/2.775 đại biểu HĐND cấp xã.

Việc công bố danh sách đại biểu trúng cử là cơ sở để HĐND tỉnh nhiệm kỳ mới sớm kiện toàn tổ chức, triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn 2026 - 2031.

Danh sách chi tiết 85 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh được công bố kèm theo Nghị quyết số 81/NQ-UBBC gồm:

1. Phạm Ngọc Cảnh – Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình

2. Nguyễn Kim Chi – Phó Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh Ninh Bình

3. Nguyễn Minh Chiến (Thượng tọa Thích Minh Quang) – Phó Trưởng ban thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình

4. Nguyễn Công Chiến – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Bình

5. Lê Quốc Chỉnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Ninh Bình

6. Nguyễn Anh Chức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình

7. Đỗ Thị Dung – Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình

8. Đinh Việt Dũng – Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Ninh Bình

9. Hoàng Mạnh Dũng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Tân Thanh, tỉnh Ninh Bình

10. Nguyễn Tiến Dũng – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình

11. Trần Anh Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình

12. Hoàng Nguyên Dự – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh

13. Phạm Vinh Dự – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình

14. Vũ Thị Dược – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Gia Trấn, tỉnh Ninh Bình

15. Trần Thị Thùy Dương – Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình

16. Bùi Thành Đông – Bí thư Đảng ủy phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

17. Trịnh Minh Đức – Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình

18. Nguyễn Thị Vân Giang – Phó Trưởng Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình

19. Bùi Hoàng Hà – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh

20. Nguyễn Hoàng Hà – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình

21. Lê Thị Hồng Hà – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Trụ, tỉnh Ninh Bình

22. Lê Thu Hà – Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình

23. Đoàn Minh Hải (Linh mục Antôn Đoàn Minh Hải) – Linh mục Chính xứ Giáo xứ Phát Vinh của Giáo phận Phát Diệm

24. Nguyễn Minh Hải – Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình

25. Phạm Thị Phương Hạnh – Giám đốc Sở Y tế Ninh Bình

26. Phạm Thị Thu Hằng – Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh Ninh Bình

27. Bùi Thị Thu Hiền – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

28. Vũ Hồng Hiên – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Bình

29. Bùi Trung Hiếu – Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình

30. Đào Thị Hòa (Đào Thị Thu Hòa) – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Ninh Bình

31. Đinh Thanh Hoan – Phó Trưởng Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình

32. Đỗ Văn Hoan – Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình

33. Bùi Văn Hoàng – Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình

34. Đinh Văn Hồng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Châu Giang

35. Trần Thị Huế – Giáo viên mầm non, Trường Mầm non Quất Lâm, xã Giao Ninh, tỉnh Ninh Bình

36. Doãn Quang Hùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Giao Ninh, tỉnh Ninh Bình

37. Lê Xuân Huy – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình

38. Phạm Duy Hưng – Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Ninh Bình

39. Trương Công Khải – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bình Mỹ, tỉnh Ninh Bình

40. Dương Đức Khanh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

41. Bùi Trung Kiên – Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

42. Hoàng Văn Kiên – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình

43. Lê Văn Kiên – Bí thư Đảng ủy xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình

44. Vũ Thị Kim – Trưởng Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình

45. Nguyễn Văn Lộc (Hòa thượng Thích Quảng Hà) – Trưởng ban Ban Trị sự Giáo Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình

46. Mai Thanh Long – Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình

47. Nguyễn Hải Long - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình

48. Nguyễn Quang Long - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình

49. Lê Văn Lợi - Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình

50. Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh

51. Nguyễn Đức Mạnh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Tam Chúc, tỉnh Ninh Bình

52. Nguyễn Hùng Mạnh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình

53. Lê Quang Minh - Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình

54. Trần Ngọc Nam - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Ninh Bình

55. Lê Thị Tố Nga - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Xuân Hồng, tỉnh Ninh Bình

56. Hoàng Trọng Nghĩa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Đồng Thịnh, tỉnh Ninh Bình

57. Bùi Ánh Nguyệt - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình

58. Nguyễn Thị Nhung - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình

59. Vũ Trọng Quế - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình

60. Mai Văn Quyết - Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình

61. Đặng Thanh Sơn - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

62. Phạm Văn Sơn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Nam Trực, tỉnh Ninh Bình

63. Trần Đăng Sơn - Giám đốc Công ty Điện lực Ninh Bình

64. Phạm Văn Tạo - Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình

65. Đặng Đức Tân - Bí thư Đảng bộ phường Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

66. Triệu Văn Thái - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình

67. Nguyễn Quang Thạo - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh Bình

68. Trần Minh Thắng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình

69. Nguyễn Thế Thích - Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình

70. Vũ Đức Thọ - Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình

71. Đinh Văn Tiên - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình

72. Nguyễn Minh Tiến: Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Bình

73. Hoàng Khắc Tiệp - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Nho Quan, tỉnh Ninh Bình

74. Nguyễn Đức Toàn - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Ninh Bình

75. Nguyễn Anh Tú - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần liên doanh Ô tô Huyndai Thành Công Việt Nam; Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn Thành Công

76. Ngô Thanh Tuân (Ngô Đức Tuân) - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

77. Phạm Anh Tuấn - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình

78. Trần Huy Tuấn - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình

79. Bùi Văn Tuất - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam tỉnh Ninh Bình

80. Mai Văn Tuất - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình

81. Đào Đình Tùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình

82. Trần Song Tùng - Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

83. Đào Thị Tuyển - Viên chức Trung tâm Khoa học công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình

84. Dương Thị Tươi - Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình

85. Đặng Thị Vân - Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình