CSGT Ninh Bình phát hiện tài xế dương tính với ma tuý

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình về tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT) đã liên tiếp phát hiện trường hợp người điều khiển phương tiện dương tính với chất ma túy, tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông.

Cụ thể, vào khoảng 21h ngày 12/3, tại địa bàn phường Hoa Lư, Tổ tuần tra kiểm soát số 1 phát hiện tài xế điều khiển xe mô tô mang BKS 29D1-476.18 có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra nhanh, lực lượng chức năng xác định người này dương tính với chất ma túy.

Lực lượng CSGT Ninh Bình tăng cường kiểm tra nhanh nồng độ cồn, chất ma túy đối với người điều khiển phương tiện.

Tiếp đó, vào 20h30 ngày 18/3, tại xã Phát Diệm, Tổ tuần tra kiểm soát số 3 dừng kiểm tra xe mô tô BKS 24V1-055.85 do ông Trần Văn B. (SN 1975, trú tại xóm 7B) điều khiển. Kết quả kiểm tra cho thấy người này cũng dương tính với chất ma túy.

Theo lực lượng chức năng, việc điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy là hành vi vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng. Các chất kích thích gây ảo giác, làm suy giảm khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, từ đó tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Đại diện chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 1 cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục duy trì lực lượng, tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; đồng thời phối hợp chặt chẽ với công an cơ sở nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đặc biệt là hành vi sử dụng ma túy và rượu bia khi tham gia giao thông.

Theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển phương tiện mà trong cơ thể có chất ma túy sẽ bị xử phạt với mức tiền cao, đồng thời bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng.

Lực lượng Công an cũng khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng ma túy, rượu bia khi điều khiển phương tiện; đồng thời chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng khi phát hiện các trường hợp nghi vấn, góp phần bảo đảm an toàn cho chính mình và cộng đồng.