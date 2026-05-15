Loạt xe hybrid được người Việt chọn mua nhiều nhất tháng 4

Thị trường ô tô tháng 4 ghi nhận sự chuyển dịch mạnh mẽ sang dòng xe xanh. Nhờ khả năng tiết kiệm nhiên liệu và không phụ thuộc trạm sạc, xe hybrid trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều gia đình Việt.

1. Toyota Innova Cross: 238 xe

Toyota Innova Cross duy trì vị thế dẫn đầu phân khúc xe hybrid nhờ tính thực dụng cao.

Mẫu xe đa dụng (MPV) này duy trì vị thế dẫn đầu nhờ sự kết hợp giữa thiết kế hiện đại và công nghệ Hybrid thế hệ thứ 5 của Toyota. Xe sử dụng động cơ xăng 2.0L kết hợp mô-tơ điện, mang lại công suất 150 mã lực. Điểm nhấn của mẫu xe này là không gian nội thất 7 chỗ rộng rãi, hàng ghế thứ hai dạng thương gia, cùng các trang bị hỗ trợ lái như phanh tay điện tử và giữ phanh tự động.

2. Suzuki XL7 Hybrid: 195 xe

Suzuki XL7 Hybrid thu hút khách hàng bằng giá bán cạnh tranh và khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Suzuki XL7 Hybrid tập trung vào hiệu quả kinh tế với mức tiêu hao nhiên liệu trung bình khoảng 5,85 lít/100 km. Xe trang bị hệ thống Hybrid kết hợp động cơ 1.5L và máy phát tích hợp khởi động, hỗ trợ quá trình tăng tốc mượt mà hơn. Với khoảng sáng gầm xe 200 mm và cấu hình 7 chỗ, đây là lựa chọn phù hợp cho khách hàng ưu tiên sự bền bỉ và chi phí vận hành tối ưu.

3. Toyota Corolla Cross: 165 xe

Toyota Corolla Cross hybrid được đánh giá cao về trang bị an toàn.

Mẫu xe gầm cao đô thị của Toyota phát triển trên nền tảng khung gầm toàn cầu TNGA, chú trọng vào sự ổn định khi vận hành. Phiên bản Hybrid sử dụng động cơ 1.8L với công suất 138 mã lực, đi kèm hệ thống an toàn chủ động Toyota Safety Sense (TSS). Nội thất xe trang bị màn hình giải trí 9 inch hỗ trợ kết nối không dây, đáp ứng các nhu cầu cơ bản của người dùng đô thị.

4. Honda HR-V: 151 xe

Honda HR-V sở hữu thiết kế thời thượng và cảm giác lái thể thao.

Honda HR-V e:HEV sở hữu thiết kế theo phong cách xe thể thao đa dụng. Điểm đặc trưng của mẫu xe này là hệ thống động cơ lai điện giúp tối ưu hóa lực kéo khi tăng tốc. Hệ thống an toàn Honda SENSING là trang bị tiêu chuẩn, hỗ trợ người lái trong nhiều tình huống giao thông. Không gian nội thất linh hoạt với cấu hình ghế Magic Seat cho phép tùy biến không gian chứa đồ hiệu quả.

5. Toyota Camry: 148 xe

Toyota Camry Hybrid là biểu tượng của sự sang trọng trong phân khúc sedan.

Camry Hybrid là đại diện trong phân khúc sedan hạng D. Mẫu xe sử dụng động cơ 2.5L kết hợp cùng mô-tơ điện, đạt tổng công suất 176 mã lực. Xe trang bị màn hình cảm ứng 12,3 inch, cửa sổ trời toàn cảnh và gói an toàn TSS 2.0. Đây là mẫu xe hướng tới nhóm khách hàng tìm kiếm sự êm ái, tiện nghi và khả năng tiết kiệm nhiên liệu trong phân khúc xe sang.