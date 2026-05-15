Give Group trở thành nhà phân phối độc quyền Pharmatech AS tại Việt Nam

Đây được xem là bước chuyển quan trọng, thể hiện định hướng nâng cấp toàn diện hoạt động phát triển thương hiệu, mở rộng hệ thống phân phối và tăng cường khả năng tiếp cận người tiêu dùng trong giai đoạn mới.

Hình ảnh ông Markus Lund – Tổng Giám đốc (CEO) Pharmatech AS (bên trái) và ông Châu Đệ – Giám đốc khu vực châu Á (Asia Manager) (bên phải).

Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa hai doanh nghiệp được tổ chức với sự hiện diện của ông Markus Lund – Tổng Giám đốc Pharmatech AS, ông Châu Đệ – Giám đốc khu vực châu Á, cùng đại diện lãnh đạo Give Group Việt Nam. Sự kiện đánh dấu cột mốc hợp tác mới giữa thương hiệu chăm sóc sức khỏe đến từ Bắc Âu và doanh nghiệp phân phối tại Việt Nam.

Theo phía Pharmatech AS, quyết định tái cấu trúc lần này không chỉ nhằm mở rộng thị trường, mà còn hướng đến việc xây dựng nền tảng phát triển chuyên nghiệp, bài bản và bền vững hơn. Doanh nghiệp kỳ vọng việc hợp tác cùng Give Group sẽ góp phần nâng cao hình ảnh thương hiệu, chuẩn hóa hoạt động phân phối và gia tăng độ phủ sản phẩm trên toàn quốc.

Đại diện doanh nghiệp cũng gửi lời cảm ơn đến Công ty TNHH Nhập khẩu TC Việt Nam vì đã đồng hành cùng Pharmatech AS trong giai đoạn đầu phát triển tại Việt Nam. Sự đồng hành này đã góp phần đưa các sản phẩm chăm sóc sức khỏe Bắc Âu tiếp cận người tiêu dùng trong nước, tạo nền tảng để thương hiệu tiếp tục bước sang giai đoạn phát triển mới.

Hình ảnh ông Yasin Bui – đại diện Pharmatech As và bà Nguyễn Trần Phi Yến - Giám đốc Give Group trong buổi kí kết.

Phát biểu tại sự kiện, ông Yasin Bui – đại diện Pharmatech AS cho biết, doanh nghiệp đến Việt Nam với định hướng xây dựng dài hạn, không phát triển theo hướng ngắn hạn. Theo ông, Việt Nam là một trong những thị trường có tiềm năng tăng trưởng mạnh trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe toàn diện, đặc biệt khi người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chất lượng sống và sức khỏe chủ động.

Trong khi đó, bà Nguyễn Trần Phi Yến – Giám đốc Give Group Việt Nam - nhấn mạnh, Give Group cam kết đầu tư nghiêm túc và triển khai bài bản để Pharmatech AS có thể phát triển đúng tiềm năng tại Việt Nam. Doanh nghiệp mong muốn xây dựng nền tảng phân phối chuyên nghiệp, ổn định và dài hạn, qua đó đưa các sản phẩm chăm sóc sức khỏe Bắc Âu đến gần hơn với người tiêu dùng Việt.

Theo kế hoạch, hai bên dự kiến triển khai nhiều hoạt động trọng điểm, bao gồm mở rộng hệ thống phân phối, nâng cấp hình ảnh thương hiệu, tái cấu trúc hoạt động kinh doanh và tăng cường độ phủ thị trường trên toàn quốc. Đây là những bước đi quan trọng nhằm giúp Pharmatech AS phát triển mạnh mẽ hơn tại Việt Nam trong giai đoạn tới.

Việt Nam được Pharmatech AS xác định là thị trường trọng điểm tại Đông Nam Á, đóng vai trò nền tảng để doanh nghiệp tiếp tục mở rộng sang các quốc gia trong khu vực. Thông điệp xuyên suốt của sự kiện được nhấn mạnh rõ ràng: đây là bước nâng cấp toàn diện để Pharmatech AS phát triển đúng tầm tại thị trường Việt Nam.