TP.HCM cấp bách xây nhà xã hội, tái định cư để dời 40.000 hộ dân ven kênh rạch

Trong báo cáo khẩn của Sở Xây dựng về các dự án hạ tầng phải triển khai giai đoạn 2026-2030 theo trường hợp cấp bách, Sở đề xuất đầu tư 8 dự án nhà ở xã hội, nhà tái định cư với khoảng 7.100 căn hộ và 100 nền đất theo trường hợp cấp bách, phải thực hiện ngay.

Trong số này, 5 dự án với 4.058 căn hộ, vốn đầu tư khoảng 6.300 tỷ đồng, được xây dựng tại 2 phường Chánh Hưng và Phú Định.

TP.HCM còn khoảng 40.000 căn nhà ven kênh rạch cần di dời, chỉnh trang đô thị. (Ảnh: H. Linh)

Các dự án bao gồm xây dựng khu nhà ở tái định cư tại số 400 Nguyễn Duy phường Chánh Hưng, với 1.492 căn hộ; khu nhà ở tái định cư cảng sông Phú Định với 716 căn hộ tại phường Phú Định; khu nhà ở tái định cư tại 467- 469 Bến Bình Đông phường Phú Định với 237 căn hộ.

Khu nhà ở 1.293 căn hộ tại 338 và 1387 Bến Bình Đông và khu nhà xã hội cũng nằm tại Bến Bình Đông tại khu đất 617 và 629 với 320 căn hộ.

Theo Sở Xây dựng, đây là các dự án phục vụ tái định cư tại chỗ cho người dân phải di dời để thực hiện dự án chỉnh trang đô thị khu vực bờ Nam kênh Đôi và các dự án khác của Quận 8 cũ; chuẩn bị quỹ nhà ở phục vụ tái định cư cho di dời nhà trên và ven kênh rạch trên địa bàn.

3 dự án còn lại ở phường Long Bình và Bình Trưng, cũng với mục đích chuẩn bị quỹ nhà phục vụ tái định cư cho các dự án trọng điểm trên địa bàn TP.HCM, như Vành đai 4, Metro Bến Thành - Thủ Thiêm, đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, khu thể thao Rạch Chiếc, dự án mở rộng đường Lương Định Của, xây dựng nhà ga Thủ Thiêm...

Phát triển nhà ở xã hội để phục vụ tái định cư tại chỗ là ưu tiên trong di dời nhà ven kênh rạch của Thành phố, để hạn chế xáo trộn sinh kế và đời sống của người dân. (Ảnh: H. Linh)

Lãnh đạo Sở Xây dựng khẳng định nhà ở xã hội là giải pháp trọng tâm để đảm bảo an sinh. Việc di dời phải gắn với mục tiêu người dân có nơi ở mới bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, đồng thời các khu tái định cư phải được đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp về tình hình kinh tế xã hội ngày 8/5 vừa qua, ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025-2030, Thành phố đặt mục tiêu di dời tối thiểu 20.000 căn nhà ven kênh, rạch, chỉnh trang đô thị.

Nhưng mới đây, tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu TP.HCM phải phấn đấu di dời toàn bộ khoảng 40.000 căn nhà ven kênh, hoàn tất chỉnh trang đô thị trong giai đoạn 2025-2030.

Như vậy, TP.HCM đến năm 2030 sẽ phấn đấu cơ bản giải quyết di dời xong nhà ven kênh rạch, với khoảng 40.000 căn.

Theo ông Hoàng Nguyên Dinh, Thành ủy đã chỉ đạo thực hiện các nội dung, nhiệm vụ mà Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giao cho Thành phố. Hiện UBND TP.HCM đang xây dựng kế hoạch thực hiện.

Để thực hiện nhiệm vụ này, trước mắt Sở Xây dựng phải tập trung xây dựng đề án, trong đó lưu ý công tác tái định cư phải đi trước một bước.

Các khu vực có nhà ở trên và ven sông, kênh, rạch phủ đều khắp TP.HCM, nhiều nhất tại 3 phường Phú Định, Chánh Hưng và Bình Đông. (Ảnh: H. Linh)

Theo Sở Xây dựng, TP.HCM dự kiến có 44 dự án, gồm 40 dự án sử dụng vốn ngân sách và 4 dự án xã hội hóa, với tổng số 23.429 căn cần di dời. Tổng vốn đầu tư cần hơn 166.000 tỷ đồng.

Riêng 3 phường trọng điểm Bình Đông, Chánh Hưng và Phú Định chiếm hơn 65%, tương đương khoảng 15.708 căn.

Thành phố đã xây dựng đề án riêng cho khu vực trọng điểm này, đặt mục tiêu di dời toàn bộ 15.707 căn, đồng thời triển khai 9 dự án phát triển nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội và quỹ đất đấu giá tạo nguồn vốn.

Theo Kế hoạch thực hiện Đề án, riêng trên địa bàn 3 phường này dự kiến tổng mức đầu tư 99.474,6 tỷ đồng.

Thành phố đang chuẩn bị quỹ nhà tái định cư thông qua cả đầu tư công và xã hội hóa, đồng thời đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội.

Ngoài ra, khoảng 20 dự án nhà ở với quy mô 11.000 căn hộ được xem xét chuyển đổi sang nhà ở xã hội, nhằm bổ sung nguồn cung phục vụ người dân tái định cư.