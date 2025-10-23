Công an Hà Nội lắp gần 1.900 camera AI, vận hành từ tháng 12

(VTC News) -

Sáng 23/10, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội triển khai lắp đặt hệ thống camera tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) tại nút giao Phạm Hùng - Khuất Duy Tiến.

Theo kế hoạch, 1.873 camera AI của Công an TP Hà Nội vận hành từ tháng 12/2025, góp phần từng bước nâng cao hạ tầng bảo đảm an toàn giao thông của Thủ đô.

Cụ thể, hệ thống camera AI được triển khai với nhiều tính năng hiện đại như quay quét 360 độ, nhận diện rõ sự vật, hiện tượng, đối tượng ở khoảng cách xa 500-700m; hoạt động được trong mọi điều kiện thời tiết, môi trường khắc nghiệt.

Hệ thống camera AI sẽ xử lý và phân tích video ngay tại camera (xử lý tại biên) các hành vi vi phạm giao thông cũng nhưng các hành vi an ninh trật tự. Dữ liệu sau khi phân tích sẽ được truyền về trung tâm giám sát để đọc và đối sánh với cơ sở dữ liệu của hệ thống. Cách làm này giúp tăng độ chính xác phát hiện các hành vi vi phạm giao thông, tình hình an ninh trật tự, giảm độ trễ và giảm tài nguyên của hệ thống máy chủ tại trung tâm, dễ dàng mở rộng số lượng camera.

Phòng CSGT Hà Nội lắp đặt camera AI tại nút giao Phạm Hùng - Khuất Duy Tiến.

Camera AI sẽ tự động đo đếm lưu lượng tại các nút giao thông gửi thông tin thực tế để tự động điều khiển chu kỳ đèn tín hiệu giao thông theo thời gian thực, tối ưu hóa lưu lượng giao thông tại nút, giảm tắc nghẽn, thời gian chờ đèn đỏ của các phương tiện giao thông. Hệ thống này sẽ tự động phát hiện các hành vi vi phạm giao thông và hành vi liên quan đến an ninh trật tự.

Trung tá Đào Việt Long, Phó Trưởng phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết, việc đưa vào vận hành hệ thống camera AI từ tháng 12/2025 là bước tiến quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số của lực lượng CSGT Thủ đô.

So với hệ thống camera quan sát thông thường, camera AI có khả năng phân tích, xử lý hình ảnh ngay tại thiết bị, giúp phát hiện nhanh và chính xác các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông cũng như các tình huống liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn.

"Hệ thống camera AI còn giúp nhận dạng biển số, hỗ trợ truy tìm phương tiện liên quan đến các vụ việc an ninh trật tự, tai nạn giao thông, góp phần xây dựng đô thị thông minh, giao thông an toàn, văn minh và hiện đại”, Trung tá Đào Việt Long nói.

Theo Đề án tổng thể về quản lý hệ thống camera giám sát tập trung do UBND TP Hà Nội phê duyệt, thành phố lên kế hoạch lắp hơn 40.000 camera, trong đó có hơn 16.000 camera phục vụ quản lý Nhà nước về an toàn giao thông, môi trường và trật tự đô thị. Việc lắp đặt camera sẽ được triển khai trong giai đoạn 2025-2030.