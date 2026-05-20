Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đăng ký hiến tặng mô, tạng

Tại chương trình Ngày hưởng ứng Hiến tặng mô, tạng tổ chức ngày 20/5, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, hiến mô, hiến tạng không chỉ là hành động y học mà còn là hành động nhân đạo cao cả nhất, thể hiện triết lý sống đầy nhân văn: "Cho đi là còn mãi".

"Khi một sự sống khép lại, nhiều sự sống khác được mở ra. Mỗi bộ phận cơ thể được hiến tặng là một hy vọng được thắp lên, một cuộc đời mới được hồi sinh, một gia đình được tìm lại niềm hạnh phúc", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng đánh giá cao những bước tiến vượt bậc của ngành y tế Việt Nam trong hơn 30 năm qua khi từng bước làm chủ những kỹ thuật ghép tạng hiện đại và phức tạp hàng đầu thế giới. Từ ca ghép thận đầu tiên năm 1992, đến nay Việt Nam đã làm chủ hầu hết kỹ thuật ghép tạng như ghép tim, gan, phổi, tụy, thực hiện thành công gần 11.000 ca ghép tạng và cứu sống hàng chục nghìn bệnh nhân tưởng như không còn cơ hội.

"Đằng sau những kỳ tích của y học Việt Nam là sự cống hiến tài năng, tâm huyết của các thầy thuốc Việt Nam, cùng sự hy sinh thầm lặng và vô cùng cao cả của những người hiến mô, tạng và gia đình của họ. Chính họ đã viết tiếp phép mầu của sự sống bằng lòng nhân ái và bằng tình yêu thương con người", Phó Thủ tướng chia sẻ.

Bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận, Phó Thủ tướng cũng thẳng thắn nhìn nhận nhu cầu ghép tạng tại Việt Nam hiện vẫn rất lớn, trong khi nguồn tạng hiến còn hạn chế.

Vẫn còn hàng nghìn bệnh nhân từng ngày chờ được ghép tạng để duy trì sự sống. Có những em nhỏ đang mong một trái tim khỏe mạnh để được học hành, được lớn lên cùng gia đình, được vui vầy với bạn bè. Có những người cha, người mẹ trẻ và rất nhiều người nữa chỉ mong có thêm thời gian để sống với gia đình.

Để phong trào hiến mô, hiến tạng lan tỏa sâu rộng trong xã hội, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Y tế tiếp tục khẩn trương tham mưu, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật; đề xuất tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực ghép tạng; xây dựng hệ thống điều phối hiện đại, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số hiệu quả nhất.

Ngay tại chương trình, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trực tiếp đăng ký hiến mô, tạng để hưởng ứng lời kêu gọi đầy ý nghĩa này.

"Tôi tha thiết kêu gọi cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên, các tổ chức, doanh nghiệp và mỗi gia đình, mỗi người dân Việt Nam hãy cùng chung tay lan tỏa mạnh mẽ phong trào hiến tặng mô, tạng bằng trái tim nhân ái, sự sẻ chia và tình dân tộc, nghĩa đồng bào thiêng liêng", Phó Thủ tướng bày tỏ.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Ngày hưởng ứng hiến tặng mô, tạng.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, ghép mô, tạng được xem là một trong những thành tựu y học vĩ đại nhất của thế kỷ XX. Ngành y tế Việt Nam hiện làm chủ nhiều kỹ thuật ghép tạng phức tạp, tiệm cận trình độ các nước tiên tiến trong khu vực. Từ ca ghép thận đầu tiên năm 1992, đến nay các bác sĩ thực hiện thành công ghép tim, gan, đa tạng, ghép từ người cho chết não, thậm chí ghép tim - gan đồng thời.

Tính đến năm 2025, cả nước thực hiện 10.878 ca ghép tạng. Riêng năm 2024 có 1.212 ca ghép, năm 2025 tăng lên 1.368 ca. Việt Nam cũng ghi nhận 286 trường hợp chết não hiến tạng.

Từ vài cơ sở ban đầu, hiện cả nước có 34 bệnh viện được cấp phép ghép tạng. Ngành y tế đồng thời đầu tư mạnh cho đào tạo nhân lực, cơ sở vật chất và chuyển giao kỹ thuật cho nhiều bệnh viện lớn.

“Song song với phát triển chuyên môn, nhận thức cộng đồng về hiến tạng cũng thay đổi rõ rệt. Nếu trước đây nhiều người còn e ngại hiến mô, tạng sau khi qua đời thì nay ngày càng nhiều người xem đây là nghĩa cử nhân văn giúp sự sống được tiếp nối”, Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại chương trình.

Năm 2024, cả nước có 41 ca chết não hiến tạng. Năm 2025, con số này tăng lên 66 ca và chỉ trong những tháng đầu năm 2026 đã có thêm 25 trường hợp hiến tạng sau chết não. Hiện hơn 177.000 người Việt đã đăng ký hiến mô, tạng sau khi qua đời.

Dù vậy, khoảng cách giữa nhu cầu và nguồn tạng hiến vẫn rất lớn. Mỗi ngày, tại các bệnh viện, nhiều bệnh nhân vẫn mòn mỏi chờ cơ hội được ghép tạng để kéo dài sự sống. Không ít người đã qua đời khi chưa kịp chạm tới hy vọng cuối cùng.

Theo lãnh đạo ngành y tế, đây không chỉ là bài toán chuyên môn mà còn là trăn trở về y đức và trách nhiệm xã hội. Vì thế, ngành y tế cam kết tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, sửa đổi Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người nhằm mở rộng nguồn hiến và tiệm cận thông lệ quốc tế.

Bộ Y tế cũng sẽ đẩy mạnh mạng lưới tư vấn hiến tạng tại các bệnh viện có hồi sức cấp cứu để kịp thời phát hiện, vận động nguồn tạng từ người chết não - nguồn tạng được xem bền vững nhất hiện nay. Cùng với đó, hệ thống điều phối ghép tạng quốc gia sẽ được số hóa và vận hành theo nguyên tắc công bằng, minh bạch, bảo đảm mọi bệnh nhân đều có cơ hội tiếp cận ghép tạng như nhau nếu đáp ứng chỉ định y khoa.

Ngành y tế cũng cam kết sử dụng hiệu quả từng mô, tạng được hiến tặng, không để bất kỳ “tấm lòng vàng” nào bị lãng phí. Lãnh đạo ngành y tế kêu gọi đội ngũ cán bộ y tế đi tiên phong đăng ký hiến tạng, đồng thời mong mỗi người dân mở lòng để viết tiếp những câu chuyện hồi sinh kỳ diệu.

“Một chữ ký hôm nay có thể cứu sống nhiều người trong tương lai”, thông điệp được nhấn mạnh như lời kêu gọi lan tỏa lòng nhân ái và tiếp nối sự sống giữa cộng đồng.