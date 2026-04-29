Sự sống được nối dài từ một ca hiến tạng ở Bệnh viện Trung ương Huế

Lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, đơn vị vừa thực hiện thành công 6 ca ghép tạng từ một người hiến chết não (gồm tim, gan, thận và giác mạc) cho 6 bệnh nhân đang trong tình trạng bệnh lý nặng. Các ca ghép được triển khai trong ngày 16-18/4 với sự phối hợp đồng bộ của gần 200 cán bộ y tế thuộc nhiều chuyên khoa lâm sàng và cận lâm sàng trong toàn bệnh viện.

Trước đó, ngày 15/4 Trung tâm Ghép tạng Bệnh viện Trung ương Huế nhận đề nghị hiến tạng từ gia đình bệnh nhân M.Đ.T (44 tuổi, trú TP Huế). Bệnh nhân T. nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não nặng do tai nạn, mê sâu và tiên lượng tử vong. Dù được điều trị tích cực, diễn tiến lâm sàng của bệnh nhân không cải thiện.

GS.TS Phạm Như Hiệp và các bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện tri ân, mặc niệm bệnh nhân chết não, hiến tạng cứu người

Ngày 16/4, sau khi hội đồng đánh giá xác nhận bệnh nhân chết não, Hội đồng ghép tạng của Bệnh viện Trung ương Huế báo cáo Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia để lựa chọn những người nhận phù hợp nhất từ danh sách chờ.

GS.TS. Phạm Như Hiệp – Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế chia sẻ: “Ở thời điểm một sự sống buộc phải dừng lại, chúng tôi nỗ lực để những sự sống khác được mở ra một cách trọn vẹn nhất”.

Đúng 20h45 ngày 16/4, sau phút mặc niệm tri ân người hiến tạng, chiến dịch phẫu thuật được triển khai đồng thời tại 5 phòng mổ dưới sự chỉ đạo trực tiếp của GS.TS Phạm Như Hiệp, gần 200 cán bộ y tế từ nhiều chuyên khoa lâm sàng và cận lâm sàng làm việc xuyên đêm với tinh thần khẩn trương và độ chính xác tuyệt đối.

Tính đến ngày 27/4, bệnh nhân D. (41 tuổi) được ghép tim đã tỉnh táo, ăn uống được, ổn định, phân suất tống máu EF đạt >60%. Bệnh nhân S. (64 tuổi) được ghép gan đã tỉnh táo, ăn uống được, chức năng gan phục hồi tốt, Billirubin máu trở về bình thường.

Các bệnh nhân sau khi được ghép tạng đều đang hồi phục sức khoẻ tốt, riêng 2 bệnh nhân được ghép giác mạc đã được xuất viện

Hai ca được ghép thận là bệnh nhân P. (34 tuổi) và C. (30 tuổi) đều tỉnh táo, ăn uống được, chỉ số creatinin đang cải thiện, đi tiểu ổn định >2,5-3,5 lít/24h. Hai bệnh nhân bị loét giác mạc nặng (trước đó mất thị lực hoàn toàn) phục hồi một phần thị giác và được xuất viện vào ngày 18/4.

“Thay mặt cho các bệnh nhân và toàn thể đội ngũ nhân viên y tế, chúng tôi trân trọng gửi lời tri ân sâu sắc nhất tới người hiến tạng và gia đình. Khi một trái tim ngừng đập để nhiều bệnh nhân khác được tiếp tục sống, đó không chỉ là sự chuyển giao về mặt y học, mà còn là sự nối dài của lòng nhân ái.

Gia đình biến nỗi đau mất mát thành hy vọng, biến sự kết thúc thành những khởi đầu mới kỳ diệu. Chúng tôi tin rằng, tinh thần quả cảm và tấm lòng thiện nguyện của anh và gia đình sẽ luôn sống mãi trong sự hồi sinh của những cuộc đời vừa được viết tiếp ngày hôm nay…”, lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế chia sẻ.