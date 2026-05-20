Ông Lê Mạnh Cường được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc PVN

Ngày 20/5 tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam - PVN) đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Mạnh Cường giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc Petrovietnam.

Tại buổi lễ, đại diện Vụ Tổ chức Cán bộ - Bộ Tài chính công bố quyết định của Bộ Tài chính về việc bổ nhiệm ông Lê Mạnh Cường, Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam giữ chức vụ Thành viên HĐTV Tập đoàn. Đồng thời, ông Bùi Minh Tiến, Thành viên HĐTV Tập đoàn đã thay mặt HĐTV công bố quyết định bổ nhiệm ông Lê Mạnh Cường giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trao quyết định bổ nhiệm Thành viên HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Cường.

Ông Lê Mạnh Cường được đào tạo bài bản, là kỹ sư điều khiển tàu biển, thạc sĩ quản lý kinh tế chuyên sâu lĩnh vực dầu khí và có trình độ lý luận chính trị cao cấp. Ông đã trải qua nhiều vị trí quản lý, điều hành tại các đơn vị thành viên cũng như tại Petrovietnam, trong đó có thời gian dài công tác và trưởng thành tại Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) trước khi được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam.

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Ngọc Sơn trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Mạnh Cường giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn.

Trong quá trình công tác, ông Lê Mạnh Cường đã đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng, từ công tác trực tiếp trên các phương tiện thăm dò dầu khí đến quản lý thương mại, kế hoạch sản xuất, phát triển kinh doanh, quản lý dự án và điều hành doanh nghiệp quy mô lớn.

Ông từng giữ chức vụ Tổng Giám đốc PTSC, đồng thời tham gia quản trị, điều hành nhiều doanh nghiệp và dự án quốc tế tại Singapore, Malaysia cùng nhiều địa bàn khác, qua đó tích lũy kinh nghiệm sâu rộng trong quản trị doanh nghiệp, phát triển dịch vụ kỹ thuật dầu khí, phát triển dịch vụ ra nước ngoài và triển khai các dự án quy mô lớn.

Ông cũng đã lãnh đạo PTSC đi đầu trong lĩnh vực chuyển dịch năng lượng, đặc biệt là điện gió ngoài khơi, phát triển chuỗi cung ứng, xuất khẩu các dịch vụ, sản phẩm cho các nhà đầu tư điện gió ngoài khơi hàng đầu trên thế giới.

Trên cương vị Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam, ông Lê Mạnh Cường được giao phụ trách nhiều lĩnh vực trọng yếu của Tập đoàn, trong đó có thăm dò khai thác dầu khí - lĩnh vực cốt lõi bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia; dịch vụ dầu khí - lĩnh vực đột phá trong chiến lược phát triển; cùng các lĩnh vực chuyển dịch năng lượng, năng lượng tái tạo và năng lượng mới, đặc biệt ông được giao phụ trách Dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận 2 - dự án có ý nghĩa chiến lược đối với an ninh năng lượng của quốc gia.

Việc ông Lê Mạnh Cường được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Petrovietnam thể hiện sự tin tưởng Lãnh đạo Chính phủ, Bộ Tài chính, các cấp có thẩm quyền, cũng như sự tín nhiệm của tập thể lãnh đạo, cán bộ và người lao động Petrovietnam đối với một cán bộ được rèn luyện, trưởng thành từ cơ sở; có năng lực quản trị, điều hành; am hiểu sâu sắc lĩnh vực dầu khí - năng lượng; đồng thời có kinh nghiệm triển khai các dự án trọng điểm, dự án quốc tế, dự án năng lượng tái tạo, năng lượng mới và các nhiệm vụ chiến lược cấp Tập đoàn.

Chúc mừng Petrovietnam đã kiện toàn nhân sự lãnh đạo chủ chốt, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh, tân Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Cường là cán bộ có năng lực, được đào tạo cơ bản và có kinh nghiệm phong phú, đã trải qua nhiều chức danh lãnh đạo trong Tập đoàn. Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tin tưởng với kinh nghiệm và năng lực của mình, tân Tổng Giám đốc Petrovietnam sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn khẳng định, trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, Petrovietnam là doanh nghiệp giữ vai trò quan trọng, chính vì vậy Tập đoàn cần quyết liệt thực hiện các giải pháp để góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng "hai con số" của đất nước.

Trong thời gian tới, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đề nghị tân Tổng Giám đốc Petrovietnam cùng tập thể ban lãnh đạo Tập đoàn tiếp tục đoàn kết, thống nhất, tập trung rà soát lại chiến lược phát triển của Tập đoàn trong bối cảnh mới, có các giải pháp điều hành sản xuất kinh doanh để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng, tiếp tục tham mưu, đề xuất với các cấp thẩm quyền để hoàn thiện cơ chế, chính sách, thể chế.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tin tưởng với truyền thống của Petrovietnam, cùng sự "chèo lái" của tập thể ban lãnh đạo có năng lực, kinh nghiệm, bản lĩnh và sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, người lao động, Tập đoàn sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao.

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Ngọc Sơn nhấn mạnh, việc kiện toàn lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn, đặc biệt là vị trí Tổng Giám đốc - người trực tiếp điều hành công tác sản xuất kinh doanh, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với toàn hệ thống Petrovietnam, đảm bảo thông suốt trong công tác quản trị nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu sản xuất kinh doanh cũng như chiến lược phát triển của Tập đoàn trong giai đoạn mới.

Thay mặt tập thể lãnh đạo, người lao động Petrovietnam, Chủ tịch HĐTV Lê Ngọc Sơn chúc mừng tân Tổng Giám đốc Lê Mạnh Cường đã được đội ngũ Petrovietnam tin tưởng, tín nhiệm giao trọng trách mới. Đồng thời, Chủ tịch HĐTV Lê Ngọc Sơn đề nghị Tổng Giám đốc khẩn trương tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính, phối hợp hiệu quả cùng tập thể ban lãnh đạo, người lao động Petrovietnam, phát huy tinh thần "Một đội ngũ, Một mục tiêu", tổ chức tốt các hoạt động sản xuất, nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp, rà soát tái cấu trúc để đảm bảo thực hiện mục tiêu tăng trưởng "2 con số" hướng đến việc trở thành doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên vào Top 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới vào năm 2030.

Tân Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Cường phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Cường chia sẻ đây không chỉ là một vị trí công tác mà là sự gửi gắm kỳ vọng và trách nhiệm lớn lao của Đảng và Nhà nước, của tập thể lãnh đạo và hơn 60 nghìn người lao động Petrovietnam.

Trên cương vị mới, ông Lê Mạnh Cường cam kết sẽ cùng tập thể lãnh đạo Petrovietnam tiếp tục phát huy truyền thống, bản lĩnh và khát vọng của người lao động Petrovietnam; tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển Tập đoàn trong giai đoạn mới; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển; thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; củng cố vai trò nòng cốt của Petrovietnam trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế đất nước.

Trong thời gian tới, Tổng Giám đốc Lê Mạnh Cường mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của các lãnh đạo Bộ, ngành, Tập đoàn và toàn thể các đồng nghiệp Petrovietnam để cùng nhau xây dựng Petrovietnam phát triển mạnh mẽ hơn nữa, hướng tới mục tiêu lọt vào Top 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới vào năm 2030 với nền tảng quản trị hiện đại theo tiêu chuẩn OECD.

Việc kiện toàn chức danh Tổng Giám đốc Petrovietnam diễn ra trong bối cảnh Đảng và Nhà nước đặt ra yêu cầu tăng trưởng cao nhằm hiện thực hóa các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, hướng tới dấu mốc kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng vào năm 2030 và 100 năm thành lập nước vào năm 2045.

Với vai trò là doanh nghiệp nòng cốt của nền kinh tế, và với việc kiện toàn chức danh Tổng Giám đốc, Petrovietnam được kỳ vọng tiếp tục phát huy vai trò dẫn dắt, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam trên trường quốc tế. Định hướng này cũng được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh qua thông điệp: “Tiên phong - Vượt trội - Bền vững - Toàn cầu”.