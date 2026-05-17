Dự báo thời tiết 17/5: Từ Bắc vào Nam nhiều nơi hứng mưa lớn, nguy cơ dông lốc

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 17/5/2026

Sau chuỗi ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, ngày 17/5, nhiều khu vực trên cả nước xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ mưa to, đi kèm nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại Bắc Bộ, thời tiết chuyển biến khá rõ khi nền nhiệt giảm so với những ngày trước. Khu vực này xuất hiện mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến 15-30mm, một số nơi có thể xảy ra mưa to với lượng mưa vượt 80mm.

Ngày 17/5, nhiều nơi trên cả nước mưa dông.

Bắc Trung Bộ vẫn duy trì trạng thái ngày nắng, có nơi xuất hiện nắng nóng, đêm mưa rào và dông vài nơi. Trong đó, chiều tối và tối 17-18/5, Bắc Trung Bộ mưa rào và dông rải rác.

Các địa phương từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng hứng mưa rào và dông ở một vài nơi. Riêng chiều tối và tối, các khu vực này xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to

Cao nguyên Trung Bộ cũng hứng mưa, mưa rào và rải rác dông, tập trung chủ yếu lúc chiều và đêm, cục bộ mưa to.

Nam Bộ chiều và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.

Trong mưa dông nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 17/5/2026

TP Hà Nội mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.

Tây Bắc Bộ mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

Đông Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, vùng núi có nơi dưới 24°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối mưa rào và dông rải rác. Phía Nam mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 35°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, trong đó, chiều tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều có mưa, mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Nam Bộ chiều mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

TP.HCM chiều mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C