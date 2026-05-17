Mái tôn bị giông lốc vặn biến dạng, đổ sập, cửa ngõ Tân Sơn Nhất 'tê liệt'

Chiều 17/5, TP.HCM xuất hiện mưa lớn sau chuỗi ngày nắng nóng gay gắt. Tuy nhiên, cơn mưa kèm gió giật mạnh đã quét qua nhiều tuyến phố.

Khoảng 17h, tại vỉa hè đường Hoàng Văn Thụ (đoạn sát công viên Hoàng Văn Thụ, phường Tân Sơn Hòa), một mái tôn khung thép lớn bị gió lốc vặn biến dạng và đổ sập xuống lòng đường.

Hiện trường mái tôn sập sau giông lốc. (Ảnh: TK)

Anh Hoàng Danh, nhân chứng tại hiện trường, bàng hoàng kể lại: “Gió rít rất mạnh, sau đó nghe tiếng rầm rầm. Khi nhìn lại, một mảng mái tôn khung sắt cao hàng mét đã đổ ra đường. May mắn, hàng cây xanh phía trước đã kịp giữ lại khung sắt và mái tôn, không rơi trúng các xe đang lưu thông qua khu vực”.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an địa phương cùng Đội CSGT Tân Sơn Nhất lập tức có mặt, tiến hành phong tỏa một phần đoạn đường để đảm bảo an toàn cho người dân.

Lực lượng chức năng phong tỏa, xử lý sự cố. (Ảnh: TK)

Đồng thời, lực lượng PCCC & CNCH Công an TP.HCM cũng điều động xe thang chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tiếp cận hiện trường.

Theo ghi nhận, khung sắt và mái tôn bị biến dạng có diện tích khoảng 30m2. Lực lượng cứu hộ phải dùng thiết bị chuyên dụng cắt nhỏ, tháo dỡ từng phần để giải tỏa áp lực.

Vụ việc khiến giao thông cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất ùn tắc nghiêm trọng. (Ảnh: TK)

Do sự cố xảy ra vào giờ cao điểm, trên trục đường chính hướng về sân bay Tân Sơn Nhất, giao thông qua khu vực nhanh chóng bị ùn ứ. Hàng nghìn ô tô, xe máy phải di chuyển chậm dưới mưa.

Đến 18h cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương khắc phục sự cố, nhằm sớm giải tỏa hiện trường và khôi phục lưu thông khu vực cửa ngõ sân bay.