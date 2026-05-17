Ô tô khách lao xuống vực sâu ở Tuyên Quang, một người tử vong

Ông Ma Văn Lâm - Chủ tịch UBND xã Bình An cho biết, sáng nay, một xe khách 29 chỗ mang biển kiểm soát tỉnh Tuyên Quang khi lưu thông đến khu vực xã Thổ Bình (cũ) thì bất ngờ mất lái, lao xuống vực ven đường. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có tài xế và một hành khách.

Ông Lâm cho biết, hành khách trên xe đã tử vong và lực lượng chức năng đang tiến hành khám nghiệm tử thi. Chiếc xe khách 29 chỗ cũng đã được đưa lên khỏi vực sâu để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Xe khách 29 chỗ lao xuống vực tại khu vực xã Bình An, tỉnh Tuyên Quang. (Ảnh: VL)

Tại hiện trường, phần đầu xe, đuôi xe bị biến dạng, kính chắn gió đã vỡ nát. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh.